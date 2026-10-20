Clavijo defiende el cambio de tendencia en construcción de vivienda pública en Canarias destinando "más" fondos

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha defendido este martes el cambio de tendencia en la construcción de vivienda pública en el archipiélago canario destinando "más" fondos que "nunca".

Así ha respondido Clavijo al diputado del Grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Alberto Campos, en la sesión de control en el Parlamento canario tras preguntarle sobre las medidas que prevé adoptar Canarias, en su marco competencial, para ayudar a resolver la situación de la vivienda y los precios de los alquileres.

En relación con ello, el jefe del Ejecutivo autonómico ha resaltado que se han realizado tres decretos y ha incidido en que lo que "se ha hecho es destinar fondos, más que nunca, para la construcción de vivienda pública", así como citó la elaboración de un decreto canario para "facilitar el acceso de la vivienda a los canarios".

A ello sumó el hecho de "endurecer" los criterios para tener más años de residencia en Canarias para poder acceder a una vivienda de alquiler sostenible o a una vivienda pública, así como citó la elaboración de un documento para limitar la compra de inmuebles a extranjeros, que expuso supone "un tercio de las que se compran".

Clavijo ha admitido que en Canarias, con los sueldos que se tiene, "no" se puede competir en cuanto al poder adquisitivo pero sí ha considerado que se ha realizado un "trabajo importante de subida de sueldos", ya que se han firmado dos convenios con el sector turístico.

De todos modos, ha reconocido la necesidad de mejorar la productividad para que se puedan incrementar los sueldos, si bien ha matizado que durante "este mandato se han subido los sueldos más que nunca en cualquier otro mandato del Gobierno de Canarias".

CAMPOS RECRIMINA LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA

Por su parte, el diputado de NC-bc Luis Campos ha recriminado a Clavijo que ese cambiado de tendencia del que habla se retrata en que en 2026 "el precio del alquiler se ha incrementado un 8%", mientras que el de la vivienda usada "un 7%".

En este sentido, ha criticado al presidente canario porque "no ha recuperado ni una sola de las 211.000 viviendas vacías que hay" en Canarias, mientras se "han incrementado en miles de personas el registro de demandantes de vivienda".

"Esa es la realidad, señor Clavijo, y esa es su responsabilidad como responsabilidad suya, también en materia de vivienda, fue firmar el 23 de mayo, dos días antes de las elecciones, un compromiso con la Plataforma de Afectados para garantizar su residencia, su vivienda, su apartamento, que compraron en su día. Y usted les engañó", le espetó.

Campos se ha referido, además, a "distintos informes" que señala han vuelto a situar a Canarias como una de las comunidades "más pobres" de España, con 704.000 personas en riesgo de exclusión y "lamentablemente" la pobreza infantil en el archipiélago "sigue siendo la más alta de todo el Estado español".

En relación con ello, ha apuntado que estos informes coinciden en que la "principal causa de exclusión es la vivienda", ya que 293.000 personas en Canarias "no" pueden actualmente pagar su hipoteca o su alquiler mensualmente.