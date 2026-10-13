Clavijo defiende el trabajo de su Ejecutivo por dar "estabilidad" pese a las incertidumbres presupuestarias

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que, pese a un escenario internacional y nacional marcado por la "incertidumbre", el Ejecutivo que preside defiende su trabajo por dar "estabilidad" y contar con un presupuesto "serio y riguroso".

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Casimiro Curbelo (ASG) durante el Pleno que celebra este martes el Parlamento, en relación a cómo afecta a las islas el actual "desorden" existente en el mundo, así como la incertidumbre económica, sobre la que, ha dicho, se debe de actuar, protegiendo lo sectores productivos, así como trabajar en diversificar la economía para aminorar la incidencia.

Ante ello, Clavijo ha confirmado la "incertidumbre" política y económica de los últimos tiempos, marcada por los conflictos bélicos y la inflación, y agravada a su vez por un país, España, "sin presupuestos" y una próxima convocatoria electoral.

"El escenario es muy complicado, y frente a eso, nuestra propuesta son, efectivamente, poner todo nuestro apoyo, pero es evidente que no son determinantes. La realidad es que las incertidumbre presupuestarias invaden a todas las administraciones esa ausencia de presupuestos", ha aseverado el presidente regional.

Asimismo, si bien el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que aún desconoce la postura del Gobierno español respecto a las reducciones previstas por Europa de cara al próximo presupuesto, el Gobierno regional trabajará por "dotar de estabilidad" a las islas con la confección de un presupuesto que, pese a que será "complicada y difícil", sea "serio y riguroso" para el archipiélago.