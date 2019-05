Clavijo destaca que el paro ha bajado en Canarias casi 13 puntos en una legislatura

Publicado 06/05/2019 14:59:42 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este lunes que el paro ha bajado en Canarias casi 13 puntos en prácticamente una legislatura, ya que recordó que cuando él y su equipo llegaron al Ejecutivo autonómico el archipiélago tenía una tasa de desempleo del 32,8 por ciento y actualmente se sitúa en el 20 por ciento.

Clavijo ha admitido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el empleo creado "no" es de la calidad que les gustaría, así como "no se ha reducido con la velocidad" que querían, si bien incidió en que se ha pasado de prácticamente un 33 por ciento de tasa de paro al 20 por ciento actual, de ahí que defendió que la "mejora es sustancial, lo dicen los datos, no es una sensación, ni una impresión".

Además, agregó, que probablemente este año, en julio, la tasa de paro en Canarias esté por debajo del 20 por ciento motivada por la campaña de verano. De todos modos, afirmó que el desempleo "se reduce prácticamente con una relación directa al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)", de ahí que incidió en que su Gobierno "defiende a ultranza que se cumplan los fueros canarios: el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF)".

En este sentido, afirmó que cuando te encuentras con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que "no cumplen con el Estatuto y el REF, pues genera inseguridades, cuando se quieren cargar el REF poniendo un mínimo de un 15 por ciento a la tributación de sociedades, genera incertidumbre", aún así resaltó que en lo que va de legislatura, Canarias "han creado 116.358 nuevos empleos y han salido de las listas de desempleo 40.000" personas.

Datos, apuntilló, que demuestran la "confianza y fortaleza del sector empresarial que sigue estando por encima del 12 por ciento en la contratación de indefinido", además de citar los afiliados a la Seguridad Social en abril, 810.122 nuevas altas al sistema, siendo esté apuntó el "tercer mejor" dato de la historia del archipiélago, ya que el mejor se registró en diciembre de 2018, con 812.000 dados de alta.

Clavijo, a modo de resumen, apuntó que Canarias ha generado una media de 79 nuevos puestos de trabajo al día en la legislatura.

BAJAN LOS TURISTAS, CRECE LA FACTURACIÓN

En cuanto a cómo puede repercutir la bajada de turismo en el crecimiento del empleo, Clavijo subrayó que en los últimos años se ha incrementado de "manera notable", si bien empieza a "tocar techo" con la caída de turistas por los competidores pero con la factura que crece, aunque admitió que no va a seguir generando empleo como hasta ahora.

Por ello, consideró que ahora el trabajo central debe ir encaminado a generar empleo en otros sectores como la construcción, la industria, el sector primario o las nuevas tecnologías.