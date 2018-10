Clavijo dice que el descuento para residentes es una "línea roja" en el REF y pide "coherencia" a los diputados del PP

Publicado 14/02/2018 13:44:09 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este miércoles que el descuento para residentes en los billetes aéreos es una "línea roja" y debe estar incluido en la reforma del REF económico.

En declaraciones a los periodistas, ha dicho que la intención del Ministerio de Fomento de fijar una tarifa de referencia para los billetes entre islas y que a partir de ahí se aplique la bonificación "es un paso atrás de gigante" para el archipiélago. "No podemos quedarnos con los brazos quietos", ha indicado.

Clavijo ha admitido que su Ejecutivo no se ha quedado satisfecho con el proceso de enmiendas aunque ha negado que haya "un parón" ya que ahora entre en juego el trámite parlamentario en el Congreso y caben nuevas transaccionales.

El presidente no ha descartado que haya habido algo de "confusión" en el Ministerio en el último momento pero deja claro que esta demanda ya era conocida y desde el PP "no se quiso firmar la enmienda".

Además, ha afirmado que hay otro punto de discordancia acerca del agua de regadío ya que hay una "discriminación" entre la desalación y la que se obtiene de pozos y galerías, lo que a corto plazo va a generar un "agravio comparativo" con las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

No obstante, ha comentado que en el futuro "es más que probable que todo el agua de riego sea desalada", y si no se corrige en el REF, significaría "condenar" al sector primario porque no sería viable económicamente, "y si no hay agricultura se pierde paisaje y una parte de la identidad de las islas".

VALORA LA DESVINCULACIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Por todo ello, ha pedido a todos los diputados canarios, especialmente los del PP, "coherencia" con lo que aprobaron en el Parlamento de Canarias, resaltando que se trata de dos peticiones "razonables".

Con todo, ha señalado que el acuerdo del REF está prácticamente ultimado a falta de esos "flecos" porque el grueso del documento está "consensuado", al tiempo que ha subrayado que "lo más importante" es desvincular el REF de la financiación autonómica y 'anclarlo' al Estatuto de Autonomía, porque le da "igual rango" que los PGE.

"Queremos que no ocurra como en el pasado, donde teníamos un buen REF pero no se cumplía", ha indicado.