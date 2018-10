Clavijo es elegido candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias

Publicado 21/07/2018 14:59:54 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) ha elegido este sábado a Fernando Clavijo como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias para las elecciones autonómicas de 2019, una designación que asume con el objetivo de "poner las bases" de la Canarias del futuro.

La decisión fue adoptada después de que todos los Consejos Políticos Insulares y Asambleas de Coalición Canaria hubieran refrendado el respaldo al actual presidente del Gobierno de Canarias para ser el candidato de la formación nacionalista a la Presidencia del Gobierno en los próximos comicios.

El encuentro comenzó a las 10.00 horas en la sede de CC en Las Palmas de Gran Canaria con la intervención de los miembros del Consejo Político Nacional para posteriormente votar y hacer el recuento de la votación, en la que Fernando Clavijo ha obtenido 73 votos a favor y ningún voto en contra ni abstención.

Tras ser aclamado, Fernando Clavijo ha dado las gracias al partido por esta designación, que acepta "con mucha responsabilidad y con confianza" porque "el camino que hemos transitado como equipo y en unas circunstancias muy complicadas es la mejor garantía para afrontar el reto de las elecciones de 2019", remarcó.

Clavijo resaltó que CC-PNC ha tenido la oportunidad de dirigir el Gobierno de Canarias en estos tres años, un periodo que "no ha sido nada fácil" y con cosas "sin precedentes", como la celebración de dos elecciones generales "muy complicadas", un Gobierno en funciones, dos mociones de censura, una de ellas con un cambio de Gobierno a mitad de legislatura, una ruptura del propio Gobierno de Canarias o la abdicación del Rey.

El candidato destacó que, bajo la dirección de CC-PNC, Canarias "ha progresado, ha prosperado y ha cimentado la base sobre la que vamos a construir -25 años después- la Canarias del futuro". "Y tenemos que decir con orgullo que lo ha hecho Coalición Canaria y no otra fuerza política, porque somos los únicos que tenemos las manos libres para defender Canarias por encima de cualquier otra cosa", agregó.

Fernando Clavijo incidió en que la crisis y los acontecimientos recientes han demostrado que "si no elevamos la voz en el Senado y el Congreso y no defendemos Canarias en los ayuntamientos, en los cabildos y en el propio Gobierno, esta tierra no es entendida, comprendida, ni atendida; una realidad que se demuestra cada vez que conseguimos un logro y alguien viene por un cambio de gobierno y nos lo quiere quitar".

"Canarias la tenemos que defender todos los días y para eso se necesita un partido netamente canario para defender sin complejos, ni tapujos, ni ataduras lo que es Canarias", subrayó.

Fernando Clavijo terminó su discurso agradeciendo el trabajo que ha hecho CC-PNC como partido: "Todo esto no hubiera sido posible si no hubiera tenido detrás un partido del que me he sentido totalmente arropado en los momentos de dificultad y en los que he tenido que tomar decisiones complejas".

También dio las gracias al Grupo Nacionalista Canario por el trabajo que realiza en el Parlamento, a los ayuntamientos y a los cabildos, a Ana Oramas, María del Mar Julios y Pablo Rodríguez por su trabajo en el Congreso y el Senado, "vital para desatascar en esta legislatura temas tan importantes como el REF, el Estatuto o la recuperación de los convenios que la crisis se llevó por delante, y también agradeció a sus compañeros de Gobierno, de los que se ha sentido "respaldado".