Clavijo espera que el Consejo de Ministros apruebe "hoy" el descuento del 75% vía Real Decreto

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que espera y desea que hoy viernes el Consejo de Ministros apruebe un real decreto de tramitación urgente que agilice el 75% de descuento en billetes de barco o avión a la Península y haga que su entrada en vigor sea "inmediata".

"Espero que hoy el Consejo de Ministros lleve el decreto. Eso es realmente lo que espero", ha afirmado en declaraciones a los medios el presidente canario, que ha querido dejar claro que, si se quiere "correr" en este asunto, con un decreto por urgencia "se acortaría todo mucho".

Si finalmente esto no ocurre, Fernando Clavijo ya ha avisado que en la reunión que junto a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, mantendrá con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, va a exigir "diligencia" y, sobre todo, que no se vulnere un derecho de todos los ciudadanos de Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla, ni tampoco que se "trunquen sus expectativas".

Clavijo admitió que en este asunto están "muy decepcionados" con el Gobierno de Pedro Sánchez y no le ha parecido oportuno que ya se supiera desde hace un par de semanas que el descuento del 75% no podría entrar en vigor, así como que no se haya informado a los gobiernos de Canarias y Baleares de esa circunstancia para, entre todos, "trabajar".

El jefe del Ejecutivo canario también explicó que el supuesto error que impidió poner en marcha el descuento se destapó cuando las aerolíneas empezaron a preguntar al Ministerio de Fomento cómo se iban a aplicar y si iba a ser igual en el caso de los vuelos interinsulares: "Fue entonces cuando los funcionarios del Ministerio empezaron a decir que no era posible y que, en definitiva, eso lo que autorizaba era para que el Gobierno habilitase".

En su opinión, en ese momento lo lógico hubiera sido la convocatoria de una reunión y, si se hubiera sabido antes, aseguró que en el propio Senado se podría haber hecho una enmienda que permitiese la entrada en vigor inmediata del descuento del 75%. "Desde luego, no creo que aquí se haya obrado con corrección", lamentó.

"Eso es leche derramada y ahora lo que hay que hacer es solucionar el problema, que es donde va a estar siempre el Gobierno de Canarias", señaló Clavijo, que insistió en que hoy sería un "buen gesto" que se llevase el decreto al Consejo de Ministros: "Si no es así, iremos a la reunión del martes de manera exigente con el derecho de nuestros ciudadanos a que esto se reconduzca".

Tras consultar a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo ha avanzado que la propuesta que pondrá sobre la mesa el Gobierno de Canarias es la de un real decreto de urgente tramitación, pues eso "acortaría muchísimos los plazos", si bien reitera que lo "ideal" sería que se hiciese hoy en Consejo de Ministros.

En cuanto a las declaraciones de NC y PP, ha eludido entrar a valorar y recordó que la diputada Ana Oramas presentó una enmienda que hubiera sido de inmediata aplicación. "A partir de ahí que sean los ciudadanos los que juzguen". También ha evitado pronunciarse acerca del secretario de Estado de Infraestructura, que ha dicho que difícilmente el descuento entrará en vigor antes de seis meses: "Cuando hablamos de cosas tan importantes, no me gusta hacer quinielas ni política ficción".

El presidente considera que el Gobierno de España debería estar con los canarios, con los baleares y con los ciudadanos de Ceuta y Melilla: "Es un derecho de lo que estamos hablando, no de algo efímero o menos importante". Además, incidió en que miles de familias han retrasado la compra de sus billetes porque se les había "dicho y garantizado" que la entrada en vigor del descuento del 75% iba a ser a partir del 1 de julio.

Con lo ocurrido, según Clavijo, "han visto truncadas sus vacaciones y el coste de las mismas, y también se han visto afectadas aquellas personas que tenían previsto visitar un familiar o profesionales y enfermos que tenían que desplazarse a la Península. Por todo ello, vamos a esperar qué dice el ministro el martes".