Clavijo exige reunirse con Sánchez 'donde sea' para que se firmen los convenios pendientes

Publicado 28/12/2018 15:40:33 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido reunirse con el presidente Sánchez 'sea donde sea' si finalmente se confirma que en el Consejo de Ministros de hoy viernes no se ha autorizado la firma de los convenios pendientes. "Si está en Lanzarote, en Lanzarote, y si está en Mali, en Mali". En caso contrario, insiste en su idea de acudir a la vía judicial.

En declaraciones a los medios, el presidente canario ha insistido en que irá "donde tenga que ir" porque "esto es demasiado importante". "Nos estamos jugando mucho, no sólo el cumplimiento de la Ley de Presupuestos, pues mucho nos tememos que el Presupuesto de 2019 sea muy duro con Canarias. Voy a intenter por todos los medios que no sea así y que los compromisos se cumplan, y acudiré donde tengamos que acudir", afirmó.

Fernando Clavijo ha dicho que de la intervención que ha hecho el presidente Sánchez tras el Consejo de Ministros "no se ha desprendido nada concreto" respecto a los acuerdos pendientes con Canarias, lo cual sería una "muy mala noticia" porque la Comunidad Autónoma podría perder los 480 millones de euros que aún no se han formalizado o gran parte de ellos.

Clavijo ha asegurado que prefiere ser cauto y esperar a conocer los distintos acuerdos del Consejo, dado que no se conoce su orden del día: "No quiero precipitarme. Vamos a esperar a lo largo de todo el día de hoy y de mañana, pero si se confirma que no se ha autorizado la firma de los convenios, reiteraré la necesidad de poder tener un encuentro y ver qué explicaciones dan porque sería una muy mala noticia y un mal comienzo con Canarias de un Gobierno que empezaría no cumpliendo la Ley de Presupuestos".

De no cumplir los acuerdos con las islas antes del próximo 31 de diciembre, el presidente canario ha querido dejar claro que se mantiene firme con la posibilidad de acudir a la vía judicial: "No podría dormir tranquilo si no hiciera todo lo posible por defender a los canarios y lo que es de los canarios. Lo haré buscando el diálogo, el entendimiento, buscando acuerdos, pero si no me queda más remedio, tendré que hacerlo porque no puedo permitir que se le hurte a los canarios ni un solo euro de algo que nos ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas conseguir".

Desde que el pasado miércoles Gobierno de Canarias y cuatro de los seis grupos parlamentarios firmasen una declaración institucional en la que se exige al Gobierno de España que se abonen, antes del 31 de diciembre, todas y cada una de las partidas para Canarias recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, Fernando Clavijo ha asegurado que no ha obtenido ninguna respuesta por parte del Gobierno del Estado.

Clavijo señaló que el pasado 24 de diciembre habló por teléfono con la ministra Meritxell Batet, quien le aseguró que estaba intentando "aceletar todo" para que en este Consejo de Ministros se llevasen todos los convenios pendientes; sin embargo, el presidente canario afirmó que desde entonces ha intentado ponerse en contacto con la ministra de nuevo y no ha obtenido respuesta. De no recibir una llamada, aprovechará que el próximo 29 estará en Madrid para reunirse con algún representante del Gobierno para que le den una explicación.