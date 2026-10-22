Clavijo reivindica el consenso institucional en Canarias para defender los derechos de las personas con discapacidad

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, durante la última jornada de 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe', en el Palacio de Linares de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre' es un sim - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reivindicado el consenso y la lealtad institucional entre las administraciones del archipiélago para avanzar y defender los derechos de las personas con discapacidad.

Así lo ha manifestado este jueves durante su intervención en el XX Congreso de CERMIS Autonómicos, donde ha hecho especial hincapié en que se trata de una realidad que "no tiene color político", lo que hace que deba ser atendida por las instituciones.

De igual modo, ha recordado que su Gobierno creó por primera vez en democracia una Dirección General específica de Discapacidad a raíz de una petición trasladada por la propia CERMI, que reclamaba una vía directa para comunicar sus necesidades y contribuir a mejorar la respuesta de las administraciones.

Clavijo también ha agradecido el apoyo del Gobierno de España y los recursos económicos destinados a esta materia, al considerar que los discursos deben ir acompañados de un compromiso presupuestario.

En este sentido, el presidente ha destacado las dificultades añadidas que supone atender la discapacidad en un territorio ultraperiférico, alejado y fragmentado como Canarias.

"MODO CANARIO" DE AFRONTAR ESTOS ASUNTOS

Por su parte, ha defendido el denominado "modo canario" de afrontar los asuntos de trascendencia para las islas basando en el entendimiento entre administraciones de distintos colores políticos, frente a la crispación y el enfrentamiento.

A su juicio, esta cooperación resulta especialmente importante ante el riesgo de retrocesos en derechos en una sociedad en la que, según ha advertido, se están perdiendo los matices y la diversidad queda relegada por discursos que plantean la realidad en términos de blanco o negro.

"Aquí en Canarias lo hemos sabido mantener desde las instituciones, desde distintos colores políticos, porque la discapacidad no tiene color político", ha subrayado Clavijo, quien ha reconocido que todavía quedan necesidades por atender, aunque ha considerado que las administraciones del archipiélago avanzan en la dirección adecuada.