Clavijo ve la manifestación del 20A como una "oportunidad" y abre la puerta estudiar una tasa turística

PSOE y NC-BC censuran sus cambios de opinión y reclaman la tasa turística y Curbelo (ASG) pide una gran cumbre de todos los sectores



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que las manifestaciones de 'Canarias tiene un límite' convocadas en varias islas el próximo 20 de abril son una "oportunidad" para "revisar" el modelo turístico de las islas, pero no cambiarlo, por que es "de éxito".

En respuesta a preguntas de varios grupos parlamentarios en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha precisado que no acudirá a la manifestación porque no sería "coherente" con su posición al frente del Ejecutivo y no quiere "pilotar nada" pero sí abrir una "reflexión", en la que entra la posibilidad de debatir la conveniencia de implantar una tasa turística en el archipiélago.

"Veremos que es más afectivo, no estamos cerrados a nada", al tiempo que ha afeado a los socialistas que ahora la pidan y la bloquearan durante sus cuatro años de gobierno.

Ha señalado que en enero, en el seno de Fitur, ya planteó a los empresarios la necesidad de subir salarios y acabar con la precariedad en el subsector turístico por lo que ha negado "cambios de opinión".

Clavijo ha reconocido que la actividad turística genera "distorsiones" en las islas y por eso, el Gobierno se ha puesto "manos a la obra" con un paquete de medidas para mejorar la distribución de la riqueza.

Ha dicho también que en Canarias no hay 'turismofobia', sino una pequeña "minoría" y ve en la Conferencia de Presidentes de cabildos del próximo 30 de abril el "punto de salida" para empezar a revisar el modelo de desarrollo de las islas "con seriedad y rigor" y partiendo de la base de que "cada isla es distinta".

En esa línea ha incidido en que "el día 30 se puede empezar a diseñar el futuro" y para ello ha avanzado que se van a crear grupos de trabajo con agentes económicos y sociales para coordinar a todas las administraciones.

El presidente cree que la manifestación es una llamada de atención a la gestión de todos los partidos políticos y ha asumido la responsabilidad de que las instituciones son las que planifican el territorio.

En ese sentido ha recordado como CC fue quien impulsó la moratoria turística o como ayuntamientos dirigidos por el PSOE han planificado la construcción de un hotel en La Tejita o la urbanización turística de Cuna del Alma, en Adeje, con procesos legales que hay que "respetar".

"Estamos todos en la misma dirección y estamos esperanzados en hacer las cosas un poquito mejor que en el pasado", ha indicado.

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha pedido la mejora de las condiciones laborales en el turismo, que se no "tome a mal" las manifestaciones del 20 de abril y planificar y "hacer las cosas mejor" porque hay "avisos" a los gobernantes.

Ha instado a debatir sobre los límites demográficos y turísticos en las islas y reclamado al presidente que convoque a patronales, partidos, instituciones y agentes sociales a una gran cumbre para diseñar el futuro porque empieza a haber "llamadas de emergencia".

Raúl Acosta (AHI), portavoz del Grupo Mixto, ha indicado que activar el foro de presidentes de cabildos "es una muy buena noticia" para hacer un debate "abierto e integrador" sobre el modelo turístico y territorial, con "autocrítica" pero "siempre mejorando lo que está mal" y desde un modelo "en el que todas las islas se sientan cómodas".

CAMPOS PIDE UN DECRETO DE MORATORIA DEL ALQUILER VACACIONAL

Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha censurado el 'cambio de opinión' de Clavijo con respecto a las manifestaciones y ha descartado 'demonizar' a manifestantes, turistas y empresarios, que entre otras cosas, se adaptan "al modelo" que se ha implantado desde las administraciones públicas.

Así, cree "minoritario" el porcentaje de manifestantes que están en contra del turismo, pero sí contra un modelo que busca cada vez "más visitantes e ingresos".

Campos ha confesado que da "por perdido" alcanzar un acuerdo con el Gobierno sobre un gran pacto por el turismo sostenible, se ha mostrado "al lado" en la ley sobre alquiler vacacional y ha reclamado implantar una tasa turística, una moratoria por las islas y más medidas para favorecer la digitalización y la descarbonización del destino.

Asimismo ha solicitado a Clavijo que apruebe un decreto ley con una moratoria para el alquiler vacacional.

Sebastián Franquis, portavoz del PSOE, ha mostrado su "respeto" a los manifestantes, que en su opinión, no están en contra del turismo porque saben de las "consecuencias" de un 'cero turístico'.

Ha dicho que el presidente "no es creíble" al pedir una subida de los salarios cuando hace algunos años "vendía como atractivo" de las islas la baja remuneración y hace poco tiempo "denunciaba que había turismofobia".

Franquis ha retado al presidente a convocar al Consejo Asesor para impulsar la subida de salarios y a elaborar un decreto ley para implantar una tasa turística, al tiempo que ha remarcado que la manifestación del 20 de abril "es una tarjeta amarilla al Gobierno".