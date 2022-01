El Colegio de Médicos de Las Palmas pide a políticos una gestión "a la altura" ante la situación de Atención Primaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Las Palmas, ante la situación "absolutamente insostenible" de los médicos de Atención Primaria, que se ha visto "agravada aún más" por la última ola de la pandemia, ha hecho un "imperioso y angustioso" llamamiento a todos los políticos, tanto los que gobiernan, porque "no se atreven a tomar decisiones arriesgadas", como a los de la oposición, ya que "parece que sólo están interesados en que las cosas se hagan mal para sus réditos".

En este sentido, desde el Colegio de Médicos de Las Palmas se ha pedido en un comunicado "una gestión a la altura de las adversas circunstancias actuales" en la que la pandemia ya alcanza "a todos".

Actualmente, indican, la incidencia de enfermedad grave por Covid-19 "es menor que la de la gripe" en Canarias, apuntando que los ingresos en UCI son el 0,12 por ciento entre los casos activos (la mayoría en no vacunados o enfermos pluripatológicos).

Por ello, considera que ante esta situación los datos epidemiológicos "tienen un valor secundario y no pueden paralizar la actividad médica", afirmando que "lo apremiante ahora es tratar a los enfermos, ¡a todos los enfermos!: no se han acabado los problemas como infartos de miocardio, los de salud mental cada vez más comunes, los ictus o el cáncer".

En concreto, matizan que los médicos de Atención Primaria "deben priorizar y no pueden dedicar su ya escaso tiempo", a cumplimentar informes epidemiológicos, tramitar el "desorbitado" número de bajas de los positivos, comunicar resultados de test covid, informar a la población sobre las pautas en caso de contacto estrecho, tener síntomas o ser positivo y hacer seguimientos clínicos "innecesarios a personas sin factores de riesgo con cuadros leves".

Para ello, proponen la creación de "testódromos", indicando que si se han creado "vacunódromos, se pueden crear testódromos" fuera de las consultas médicas de atención primaria, centros que deberían estar gestionados por otros profesionales sanitarios y encargarse de los trámites burocráticos que conlleva esta pandemia, tales como comunicar los detalles informativos de la pandemia; tramitar bajas laborales de positivos (que generan una media de tres visitas, en la mayoría no programadas); o resolver problemas con certificados Covid de vacunación, entre otros.

Asimismo, solicitan priorizar que los centros de salud se ocupen de los enfermos agudos, la mayoría no Covid, así como de los pacientes con enfermedades crónicas que precisan controles para evitar descompensaciones, además de a las acciones preventivas y comunitarias "tan necesarias y olvidadas" actualmente.

Desde el Colegio de Médicos de Las Palmas se ha incidido en que la información a la población "es trascendental" actualmente, ya que con los cambios de protocolos a partir del 31 de diciembre se disminuye el periodo de aislamiento en casos positivos vacunados con síntomas leves a siete días en vez de diez, a lo que se suma que se "abandona" el rastreo institucional de contactos salvo en caso de vulnerables y personal sociosanitario, con lo que no se realizarán test diagnósticos en contactos asintomáticos en la mayoría de los casos.

Estos cambios, que a priori pudieran parecer una descarga en la presión asistencial, "si no se explican bien y se acompañan de campañas informativas que lleguen a la población, generan muchas dudas" en los pacientes porque provoca que "consulten aún más, como es lógico, para resolverlas, aumentando la carga nuevamente de los médicos y personal de enfermería de Atención Primaria".

Por ello, consideran "crucial" que los políticos "hablen con claridad y voz única" a la población, ya que señalan que sigue "fallando de forma escandalosa" la divulgación de los protocolos vigentes a través de fuentes "creíbles y de todos" los medios de comunicación al alcance "con mensajes repetidos mañana, tarde y noche. No basta con las redes sociales."

Instan a aclarar a la ciudadanía que si no tienen síntomas o la sintomatología es leve "no necesitan atención médica", así como a acudir "únicamente" al centro de salud si la fiebre alta no cede y trasladarse al hospital "si tienen dificultad respiratoria u otros síntomas graves".

"Diabéticos, asmáticos, cardiópatas, cánceres incipientes, en definitiva, a los enfermos de verdad, son bienvenidos a la consulta presencial, donde la actuación de los médicos de Atención Primaria es fundamental. Ya no podemos hacer más, la pelota está en el tejado de los políticos. Los médicos no son los responsables del caos existente ahora mismo en Atención Primaria, son las víctimas. Los médicos están desbordados tanto física como psicológicamente. El agotamiento de los profesionales no solo repercute en ellos mismos sino que lo hace muy directamente en los pacientes, cuya seguridad se ve amenazada", apuntilla.

Finalmente, espera que desde la Consejería canaria de Sanidad se de una "urgente y adecuada" respuesta antes de que los médicos, que aún están prestando asistencia, "dejen de estarlo por enfermedad o abandono".