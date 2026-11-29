Tinixiara Padrón y Marisol Collado, candidatas de UPC al Senado y el Congreso - UPC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidad de Pueblo Canario al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado, ha subrayado este domingo electoral la importancia de ir a votar y movilizarse para "tener un rumbo" para una Canarias "mejor, con futuro", especialmente para los jóvenes y las clases desfavorecidas y trabajadoras en las islas.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto en el Local Social San Juan Perales de Tacoronte, en Tenerife, y donde ha celebrado que la formación que representa haya superado "un primer tiempo", con un segundo pase previsto en las elecciones en 2027, consolidando su camino político en las islas.

Ha aprovechado la ocasión para agradecer a los medios de comunicación su cobertura de la jornada electoral de este domingo, así como a todos aquellos ciudadanos que hoy son partícipes de las mesas electorales, además de a los interventores y apoderados en los colegios electorales. Ha aprovechado, además, para animar a la población canaria a que salga a votar en este 29N.

"Si nos movilizamos podemos tener en nuestra mano la posibilidad, como digo, de tener un rumbo para una Canarias mejor, para una Canarias con futuro, para nuestra juventud, sobre todo y fundamentalmente para las clases de favorecidas, para las clases trabajadoras de la sociedad canaria", ha concluido.