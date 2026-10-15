El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, expone sus vivencias en el espacio en una conferencia en La Palma

Comandante de la misión espacial Artemis II, Raid Wiseman - NASA/BILL INGALLS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma acoge este viernes, a las 18.00 horas, un encuentro con Reid Wiseman, astronauta de la NASA y comandante de la histórica misión Artemis II dentro de la programación oficial del festival Starmus.

Durante la conferencia --se impartirá íntegramente en inglés-- Wiseman compartirá con el público asistente sus experiencias personales en el espacio, su trayectoria a bordo de la Estación Espacial Internacional y la preparación de la misión 'Artemis', iniciativa que marcará el regreso del ser humano a la órbita lunar.

Reid Wiseman cuenta con una distinguida carrera como piloto de pruebas de la Marina de los Estados Unidos y astronauta.

En 2014 formó parte de la Expedición 41 a la Estación Espacial Internacional, acumulando 165 días en el espacio y más de 12 horas en paseos espaciales.

Esta conferencia forma parte del compromiso del Cabildo de La Palma y el festival Starmus por acercar las grandes figuras de la ciencia, la astronomía y el espacio a la ciudadanía palmera, aprovechando la vinculación histórica de la isla con la observación del firmamento y la investigación astrofísica a través del Observatorio del Roque de los Muchachos, señala la corporación en una nota.