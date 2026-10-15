El comandante de Artemis II, Reid Wiseman, expone sus vivencias en el espacio en una conferencia en La Palma

Comandante de la misión espacial Artemis II, Raid Wiseman
Comandante de la misión espacial Artemis II, Raid Wiseman - NASA/BILL INGALLS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 11:04
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma acoge este viernes, a las 18.00 horas, un encuentro con Reid Wiseman, astronauta de la NASA y comandante de la histórica misión Artemis II dentro de la programación oficial del festival Starmus.

Durante la conferencia --se impartirá íntegramente en inglés-- Wiseman compartirá con el público asistente sus experiencias personales en el espacio, su trayectoria a bordo de la Estación Espacial Internacional y la preparación de la misión 'Artemis', iniciativa que marcará el regreso del ser humano a la órbita lunar.

Reid Wiseman cuenta con una distinguida carrera como piloto de pruebas de la Marina de los Estados Unidos y astronauta.

En 2014 formó parte de la Expedición 41 a la Estación Espacial Internacional, acumulando 165 días en el espacio y más de 12 horas en paseos espaciales.

Esta conferencia forma parte del compromiso del Cabildo de La Palma y el festival Starmus por acercar las grandes figuras de la ciencia, la astronomía y el espacio a la ciudadanía palmera, aprovechando la vinculación histórica de la isla con la observación del firmamento y la investigación astrofísica a través del Observatorio del Roque de los Muchachos, señala la corporación en una nota.

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