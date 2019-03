Los compradores de coches híbridos y eléctricos ya no pagarán el IGIC

Publicado 27/03/2019 13:39:57 CET

El Parlamento de Canarias ha aprobado una Proposición de Ley para la reducción del IGIC al 0% en la compra de vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas, con el objetivo de que en el año 2030 el 50% de los vehículos que circulen por las carreteras de las islas sean híbridos o 100% eléctricos.

Durante la tramitación de la proposición de ley se han introducido mejoras, como la posibilidad de aplicar el tipo cero al gas licuado para el transporte público y profesional o que las empresas de alquiler no sólo puedan adquirir vehículos eléctricos al 0% de IGIC, sino que cuando los vayan a comercializar puedan tributar al tipo 0% en el caso de los eléctricos y al 6,5% en los híbridos.

David de la Hoz, del Grupo Nacionalista Canario, explicó que esta iniciativa pretende transformar el parque móvil de Canarias, uno de los "más anticuados" del Estado y que presenta unos indicadores de sobreexplotación en las carreteras de las islas, que registran casi 800 vehículos por cada 1.000 habitantes, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, "donde confluyen dificultades casi todos los días en el tráfico", apostilló.

De la Hoz indicó que el 42% de las emisiones que se producen a la atmósfera vienen provocadas por la movilidad, de ahí que esta iniciativa pretenda ser una ley "innovadora" fiscalmente no sólo en el Estado español, sino también en Europa; una ley que "impulse ese cambio de modelo energético en la movilidad, que transforme un parque móvil obsoleto en uno moderno y acorde a los tiempos actuales", agregó.

Por el Grupo Popular, José Tomás Estalella detalló que el 55% del parque móvil actual de Canarias tiene una antigüedad superior a los diez años, y añadió que 94.000 vehículos 'rent a car' pasan a ser de uso privado tras su explotación comercial, sumándose al parque móvil civil, por lo que si se logra que el sector del alquiler sustituya su flota de vehículos por híbridos o eléctricos, "estaremos transformando el parque móvil del futuro", afirmó.

El diputado Jesús Ramos Chinea (ASG) consideró que de nada sirve este tipo de iniciativas si las baterías de estos vehículos se recargan con energías que provienen de la quema de combustibles. En su opinión, hay que hacer una apuesta "decidida" por la descarbonización, por eso anunció que en la próxima legislatura instarán al Gobierno que surja de las urnas para que se tomen medidas para reforzar la implantación del vehículo eléctrico.

NC también apoyó la proposición porque, según Luis Campos, permitirá ayudar a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía y a determinados sectores para que puedan insistir en ese proceso de aceleración de los cambios de hábitos. En cualquier caso, afirmó que es "poco creíble" aplicar estas medidas fiscales para combatir el cambio climático cuando se aprueban medidas tributarias de IGIC al tipo cero a la electricidad.

Por parte de Podemos, Francisco Déniz admitió que esta iniciativa supone un "mal sabor de boca" porque si favorece la importación de vehículos que funcionen con gas, se está favoreciendo la extracción de gas en otros países y no se está favoreciendo la lucha contra el cambio climático. Asimismo, acusó al Ejecutivo canario de haber recibido "llamadas de presión" de grupos empresariales para que se cambiase el dictamen de la Comisión que trató esta Proposición de Ley.

El diputado Iñaki Lavandera (PSOE) afirmó que la iniciativa presentada por CC, PP y ASG es un "invento sin ningún tipo de criterio y con la arbitrariedad que caracteriza al Gobierno", porque no se tiene en cuenta a los vehículos que funcionan con gas o se mezclan los vehículos 'cero emisiones' con eléctricos.

Aunque el PSOE votó finalmente a favor de la Ley, Lavandera quiso recordar que en 2012 ya se bajó el IGIC al 3% a los vehículos híbridos y eléctricos y "no ha habido un cambio de paradigma, como tampoco lo va a haber ahora", pues los canarios "no tienen dinero para comprarse un coche eléctrico y tampoco se promueve el transporte colectivo", advirtió. Por último, lamentó que el Ejecutivo de CC no haya decidido incluir esta propuesta en la Ley de Presupuestos, en lugar de "dejarla para la campaña".