La confianza empresarial sube un 2,3% en Canarias de cara al cuarto trimestre de 2026 frente al descenso nacional

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, y la directora general de la entidad, Lola Pérez - CÁMARA DE COMERCIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha advertido este viernes que "la prudencia" es la que marcarña las expectativas de las empresas canarias para los próximos meses, a pesar de la mejora el Indicador de Confianza empresarial, que sube al 2,3%.

"La evolución del indicador refleja un escenario de estabilidad más que una expectativa generalizada de crecimiento", ha expuesto Sesé, que explicó que el 62,8% de las empresas prevé mantener su nivel de actividad durante el cuarto trimestre, frente al 23,2% que espera mejorarlo y el 14% que anticipa un empeoramiento.

"No estamos ante una expectativa de crecimiento intenso y extendido a todos los sectores", ha precisado el presidente cameral durante la presentación del Indicador de Confianza empresarial, que aumenta un 2,3% en Canarias en el cuarto trimestre de 2026, frente al descenso del 1,8% registrado en el conjunto nacional.

Asimismo, el archipiélago canario se sitúa junto a Galicia, que presenta un avance del 0,5%, como una de las dos comunidades autónomas en las que mejora el Indicador de Confianza Empresarial (ICE).

MEJORA EN EL INDICADOR

Este resultado del indicador supondría un cambio respecto al trimestre anterior, cuando Canarias registró la evolución más desfavorable del conjunto de comunidades autónomas.

La mejora estaría vinculada, en buena medida, a la estacionalidad de la economía canaria, marcada por la actividad turística y por la campaña comercial de final de año, con citas como el Black Friday y la Navidad.

Para Sesé, la mejora de la confianza no significa que hayan desaparecido las dificultades, ni que todos los sectores estén evolucionando de la misma manera. "En estos momentos la subida de precios, especialmente los energéticos, está condicionando la actividad económica y la capacidad de consumo de la demanda", ha señalado.

SUBIDA DE COSTES

Las presiones sobre los costes seguirían condicionando las decisiones empresariales. El 25% de las empresas afirma haber aumentado sus precios durante el tercer trimestre respecto al segundo, mientras que el 22,3% prevé nuevas subidas en el cuarto. La mayoría, el 71,5%, espera mantenerlos y solo el 6,2% contempla reducciones.

"Las empresas continúan soportando un incremento de sus costes que afectan al crecimiento de sus empresas y dificultan sus decisiones de inversión", ha advertido Sesé, que ha destacado que la evolución de la energía, el transporte y otros suministros condiciona los costes empresariales. "Es una cuestión que debemos seguir de cerca, porque la capacidad de las empresas para absorber nuevos incrementos tiene límites", ha añadido.

En este contexto de aumento de la incertidumbre económica, la Cámara de Comercio mantiene su previsión de crecimiento económico para Canarias para este año ligeramente por encima del 2%. No obstante, advierte de que la incertidumbre internacional y los conflictos geopolíticos siguen siendo factores de riesgo para la evolución económica, especialmente por su impacto sobre el precio del petróleo, los costes energéticos y la inflación.

PREDOMINA LA PRUDENCIA

Los resultados ofrecen una señal moderadamente favorable para el cierre del año, pero el predominio de las expectativas de estabilidad y la persistencia de las presiones sobre los precios aconsejan prudencia.

"No podemos dar por consolidado el crecimiento", ha afirmado el presidente cameral, que sitúa como prioridad crear las condiciones para que las empresas puedan invertir, mejorar su productividad, generar empleo y afrontar con mayor fortaleza un contexto económico cada vez más exigente.

En este sentido, Sesé ha reclamado "procedimientos más ágiles, plazos administrativos previsibles y seguridad jurídica", ya que "las empresas necesitan poder planificar cuándo podrán poner en marcha sus proyectos".

Asimismo, ha pedido que las prioridades compartidas entre la administración pública y el sector privado se traduzcan en actuaciones con calendario, responsables y seguimiento. "Necesitamos conocer qué inversiones avanzan, cuáles encuentran dificultades y qué decisiones hacen falta para ejecutarlas", ha concluido.

ESTABILIDAD POR EMPLEO

El Indicador de Confianza Empresarial también muestra que el empleo continúa siendo uno de los factores de mayor estabilidad. Durante el tercer trimestre, el 76,4% de las empresas canarias mantuvo sus plantillas. Para el cuarto trimestre, el porcentaje de empresas que prevé mantenerlas aumenta hasta el 81,4%.

Las previsiones de incremento y reducción del empleo se sitúan ambas en el 9,3%, lo que refleja unas expectativas de estabilidad en términos agregados.

Por sectores, destaca la previsión de mantenimiento de las plantillas en Industria, donde alcanza el 86,7%; Comercio, con el 86,2%; y Construcción, con el 85,8%. En Transporte y Hostelería, el 15% de las empresas prevé aumentar el empleo, mientras que en otras actividades de servicios el 13% espera incrementar sus plantillas.

"Debemos avanzar desde el mantenimiento del empleo hacia una mayor capacidad para generar puestos de trabajo cualificados y cubrir las necesidades de personal que siguen teniendo muchas actividades económicas", ha dicho.

POR SECTORES E ISLAS

El comportamiento favorable de la actividad económica y unas expectativas moderadamente optimistas para la temporada alta turística de invierno influyen en que, por sectores, 'Transporte y Hostelería' registren el mayor avance de la confianza empresarial, con una variación trimestral del 8,3%.

De cara al cuarto trimestre, el 55% de las empresas del sector prevé mantener su actividad, el 33% espera aumentarla y el 12% anticipa un retroceso.

La evolución por islas también presenta diferencias. Lanzarote registra el mayor crecimiento de la confianza empresarial en el cuarto trimestre, con un 8,1%, seguida de La Gomera, con un 4,1%, y Fuerteventura, con un 3,3%. Tenerife aumenta un 2,2% y Gran Canaria, un 1%. Por el contrario, La Palma y El Hierro experimentan retrocesos próximos al 2%.

En cuanto a la situación empresarial durante el tercer trimestre, todas las islas mejoran sus resultados respecto al segundo. Lanzarote presenta el saldo de situación más elevado, con 19,1 puntos, mientras que en la provincia occidental destaca El Hierro, con 12,1 puntos. Tenerife y La Gomera registran los saldos más moderados, con 2,7 y 2,3 puntos, respectivamente.

Las expectativas para el cuarto trimestre mejoran en todas las islas salvo en El Hierro, cuyo saldo se sitúa en -9,1 puntos. La Gomera, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma presentan los saldos de expectativas más favorables, superiores a los diez puntos.

Por todo ello Santiago Sesé ha recordado que "la estacionalidad turística y las características de cada economía insular" influyen en estos resultados, por lo que es importante evitar una lectura uniforme de la situación del archipiélago.