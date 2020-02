La consejera canaria de Educación considera que hay que analizar por qué hay más niños que abandonan el colegio

Publicado 12/02/2020 14:52:43 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, ha considerado este miércoles la necesidad que existe actualmente de analizar por qué hay más niños que niñas que abandonan el colegio.

Así lo ha expuesto Guerra durante una comparecencia parlamentaria sobre el absentismo y el abandono escolar temprano, que en Canarias alcanza la tasa del 20 por ciento, siendo una de las comunidades con mayor porcentaje.

En este sentido, admite que "hay razones para estar preocupada" y matizó que existe una "brecha de género" donde los resultados "más negativos" se producen en los niños (23,9%) frente a las niñas (18%), al igual que son ellos los que "cada vez abandonan más la educación", por lo que consideró que "hay que analizarlo".

Guerra apuntó que "algo está pasando con los chicos que hay que atender" y que relacionó no solo con el modelo de educación, que no les resulta atractivo, si no con lo que se "está cultivando" en la sociedad", de ahí que abogó por hacer una "apuesta al día" en la educación en valores.

Añadió que esto debe llevar a "afinar muchísimo más" en las estrategias e invitó a cultivar el interés por el aprendizaje "cuanto más pequeños, mejor".

Por otro lado, subrayó que es "muy llamativo" también la "brecha territorial" que existe en España entre las comunidades del norte, con tasas del 6 por ciento de abandono escolar temprano, y el caso de comunidades del sur como Canarias, con un 20 por ciento.

CÓMO AFRONTAR EL ABSENTISMO

Desde los diferentes grupos parlamentarios que componen la cámara canaria se han expuesto las consideraciones pertinentes sobre los aspectos que llevan al abandono escolar y las formas de atajarlos.

En concreto, el diputado de Sí Podemos Manuel Marrero ha apostado por una escuela inclusiva, donde "no" se mantenga la segregación, o el incremento de escuelas de 0 a 3 años, ya que apuntó que en el abandono escolar influye la diversidad familiar, el lastre generacional --nivel de estudios de los padres--, la pobreza y el sistema productivo, entre otros.

En esta tónica ha estado también el diputado del PSOE Pedro Marcial, quien ha apostado por realizar un pacto contra la segregación en las escuelas, ya que consideró que el dar puntos por familiares que hayan estudiado en un centro es "un obstáculo".

La diputada de Ciudadanos (Cs) Vidina Espino se ha referido también a la necesidad de incentivar al profesorado o las escuelas de padres, para poner como ejemplo también iniciativas como Barrios Orquestados en Gran Canaria, que está funcionando "muy bien" en la isla.

POBREZA Y ABANDONO ESCOLAR

Uno de los aspectos que se ha puesto en el pleno es la relación entre la pobreza y el abandono escolar, citando al respecto la diputada de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Melodie Mendoza un estudio en el que se recoge que "tan solo un uno por ciento de jóvenes de familias pobres llegan a la universidad".

Esto, agregó, pone de relieve que las consejerías de Educación y Derechos Sociales "deben trabajar conjuntamente".

En relación con ello, la diputada del Grupo parlamentario de Nueva Canario (NC) Carmen Hernández exponía que el abandono escolar temprano "es multicausal", admitiendo que en los contextos "más desfavorecidos, hay más probabilidades" de que se produzca.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Por otro lado, la consejera canaria de Educación se refería al Plan Estratégico de Atención a la Diversidad en la Ley Canaria de Educación como una de las "medidas fundamentales" para abordar el abandono de edad temprana.

Así, admitió que es "consciente" de los "desequilibrios" territoriales que hay en Canarias, por ello afirmó que se necesitan políticas socioeducativas y ser "muy sensible a muchas" cuestiones dedicadas a la diversidad.

De todos modos, indicó que el calendario de la Ley "no se ha cumplido", ya que la financiación "no es suficiente y es un verdadero problema".

Para Guerra es necesario "adecuar" la atención al alumnado, trabajar en orientación laboral o ir hacia la escuela inclusiva donde la "diferencia y la diversidad es el fundamento" de la misma. Asimismo, expuso que hay que "salir de la mera queja, claro que es difícil gestionar una clase con mucho alumnado, pero eso es el siglo XXI" en relación a la diversidad étnica del alumnado.

La consejera defendió los contextos multiculturales como "absolutamente fundamentales", ya que esta diversidad es "riqueza. "Necesitamos recursos pero también necesitamos salir de esa queja", apuntilló.

Por su parte, la diputada de NC Carmen Hernández destacó el "amplio consenso" con el que se sacó esta normativa, matizando que "demuestra la preocupación de la sociedad canaria por mejorar sus sistema educativo" y marca una "hoja de ruta para mejorar" el sistema.

"El reto de la ley no es otro que mejorar el sistema canario basado en la equidad y la excelencia", apostilló para agregar que la atención a la diversidad es el "único camino" para que sea un sistema educativo "equitativo", al tiempo que afirmó que atender a la diversidad en una aula con 25 ó 30 alumnos "se hace muy complejo".

Hernández consideró "fundamental atender de manera preferente" a los centros que están en zonas vulnerables, así como disminuir las ratios en las clases, promover planes que aborden la inclusión de estudiantes extranjeros y para personas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo(NEAE), entre otros, para señalar que todo ello necesita de una ficha financiera.

Por su parte, la diputada de ASG Melodie Mendoza reclamó atender esa diversidad educativa en las islas menores, como El Hierro y La Gomera, donde aseguró no hay centros de educación especial con lo que ello conlleva para los niños, siendo las "únicas" islas en Canarias que "no" disponen de este tipo de centros.

La diputada del PP Lorena Hernández también resaltó las dificultades diarias que se producen en las aulas canarias para afrontar la diversidad y subrayó que para combatirlas hace falta "ficha financiera". "Mucha teoría y queremos más acciones", apostilló.

Finalmente, la diputada de CC Beatriz Calzada destacó el avance que se ha producido en la "atención a la diversidad" aunque admitió que siempre es "insuficiente, escaso", por lo que pidió a la consejera continuar con el camino iniciado.