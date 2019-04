La consejera canaria de Empleo quiere creer a Valerio sobre el PIEC pero tiene una confianza "muy limitada" en Sánchez

Publicado 02/04/2019 15:38:32 CET

Espera una respuesta similar para las partidas de pobreza

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha afirmado que quiere creer a la ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, Magdalena Valerio, cuando dice que la aprobación del Plan Integral de Empleo (PIEC) se hará por Real Decreto en Consejo de Ministros aunque ha matizado que su confianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "muy limitada".

Así lo ha indicado este martes en unas declaraciones a Europa Press en las que entendió que las islas "se habrían ahorrado mucho si en vez de contestarnos que el PIEC no se puede tramitar nos hubieran dicho que no nos preocupáramos, que se iba a aprobar con un decreto en Consejo de Ministros", dijo para añadir que el argumento de que no se podía prorrogar las partidas es el mismo que ha usado el Ministerio de Sanidad para no transferir los 30 millones de euros para la pobreza en las islas.

30 MILLONES DE SANIDAD MÁS 18 MILLONES DE AÑO ANTERIOR PENDIENTES

Al respecto, Valido ha recordado que el pasado mes de diciembre, la ministra de Sanidad se comprometió a que en los primeros meses de este 2019 Canarias tendría los 18 millones de euros que el Estado debe del pasado año --de los 30 millones para pobreza de 2018, el Gobierno abonó 12 a finales de año, quedando pendientes estos 18 millones--.

En este sentido, recordó que las denuncias públicas realizadas ayer lunes tras el Consejo de Gobierno están sustentadas en las conversaciones, las respuestas y los compromisos del Gobierno socialista.

"Y hemos tenido que decir públicamente cuál era la situación para que ahora, públicamente también, Valerio diga que se va a probar en un Consejo de Ministros. Bienvenido sea pero nos podríamos haber ahorrado este disgusto si nos hubieran contestado esto y no lo otro", matizó.

SI CANARIAS NO DENUNCIA NO HABRÍA HOY NINGÚN COMPROMISO

La consejera hizo especial hincapié en que si Canarias no llega a hacer pública la respuesta ministerial de no prorrogar ambas partidas, en estos momentos no habrían ningún compromiso de se aprobados.

"Quedan tres Consejos de Ministros --insistió--. Si no tenemos el dinero del PIEC y el dinero para pobreza, porque están aprobando muchos millones para otras CCAA, Canarias corre el riesgo de perderlos. No sabemos qué va a pasar después de las elecciones".

Específicamente en Sanidad, Valido entendió que la partida de 30 millones en los PGE prorrogados deben llegar a Canarias y que el Ministerio dice en este caso lo mismo que en empleo: "Que no son prorrogables", al tiempo que reiteró que a esta partida aún quedan pendientes 18 millones correspondientes a los PGE 2018.

ESPERA LA MISMA 'SUERTE' QUE CON EMPLEO

"Espero tener la misma 'suerte' que hemos tenido con el PIEC y que la ministra salga a decir que nos los van a aprobar mediante real decreto. Los 18 millones del año pasado y los 30 de este", dijo.

Por último, la responsable regional entendió que, dadas las circunstancias, la confianza del Gobierno de Canarias en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla sus palabras es "muy limitada". "Ahora, si fruto de esta denuncia pública, el problema se resuelve como lo han hecho con el PIEC, bienvenido sea", concluyó.

Por otro lado, Valido rechazó que la ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, Magdalena Valerio, haya dicho que el Gobierno de Canarias busca "excusas" para meterse con el Ejecutivo estatal "cuando no se ha hecho la tarea ni se han cumplido los compromisos".

"Lo que estamos es reclamando que se cumplan los compromisos, que se cumpla los prometido y que se cumpla con nuestro Estatuto y nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF). Si eso lo quieren convertir en un deseo de 'guerra por la guerra' es un problema del otro. A la vista está que si no llegamos a denunciar hoy no tenemos ningún anuncio de que el PIEC irá a ningún Consejo de Ministros próximo", concluyó.