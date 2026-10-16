La Consejería de Sanidad de Canarias cifra en el seguimiento de la huelga de médicos en el 9,10%

Archivo - Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado el seguimiento de la huelga convocada por los médicos para este viernes, 16 de octubre, en el 9,10% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

En un comunicado, el departamento regional ha indicado que, en concreto, de los 7.668 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 354 la secundaron.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 263 de los 1.456 efectivos afectados, lo que representa el 18,05%; mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 80 de los 1.781, es decir, del 4,49%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 212 profesionales afectados por la huelga, el 2,83%; en Fuerteventura la secundaron tres de los 266 afectados, es decir, el 1,13%; en La Palma el seguimiento fue del 1,32%, puesto que acudieron a la huelga dos de los 152 afectados.

Finalmente en La Gomera y El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Sanidad ha señalado que la jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.500 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.