El consejero del Cabildo de Gran Canaria investigado en el caso Fundescan niega cualquier "relación" y presenta recurso

Publicado 11/03/2019 14:24:17 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, el socialista Gilberto Díaz Jiménez, ha rechazado cualquier "relación" con Fundescan, pese a que aparece como investigado en el auto de procesamiento que imputa a 26 personas presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones públicas.

"No tuve competencias, ni vinculación, ni actividad, ni relación alguna en la ejecutiva de UGT-Canarias con la entidad Fundescan", ha asegurado el ahora consejero en un comunicado remitido este lunes a los medios de comunicación.

Los periódicos La Provincia y El Día han publicado parte del contenido del auto de procesamiento y se hacen eco de que Díaz, junto con el exalcalde de Tacoronte Rodolfo León "celebraron" en junio del año 2000 el contrato de arrendamiento de un inmueble del sindicato para que fuera usado como sede de Fundescan a un precio inflado.

"Con el objeto de obtener un beneficio económico ilícito a favor de UGT-Canarias y en perjuicio de Fundescan y, en último término, del propio Gobierno de Canarias", explican ambos periódicos que detalla el auto.

El consejero del Cabildo grancanario asegura que este mismo lunes ha presentado recurso de reforma ante el Juzgado y asegura que "no" intervino "jamás ni en la solicitud de subvención a las que se refieren las diligencias y menos aún tuve la más mínima participación sobre la gestión de los fondos transferidos, sobre los cursos realizados y el destino que finalmente se les dio a esos fondos".

"Ello es un hecho incontestable y no hay prueba alguna que pueda desvirtuar esta afirmación. Que no tuve competencias, ni vinculación, ni actividad, ni relación alguna en la ejecutiva de UGT-Canarias con la entidad Fundescan. Que el periodo que estuve en la Secretaría de Empleo de la Ejecutiva de UGT-Canarias fue exclusivamente desde octubre de 2005 a abril de 2007 (un año y 6 meses), por tanto no pude participar en esos hechos y posteriores que se expresan, por no estar en esos periodos", asevera en el texto remitido a los medios.

Además, considera que en este procedimiento los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, "estiman como presuntos responsables a los administradores de hecho o de derecho de la entidad Fundescan, que atendiendo al momento de los hechos se estima que serían todas las personas que hayan sido miembros del Patronato a partir del año 2005 hasta la fecha (15/11/2013), así como a los Directores Gerentes de la fundación durante ese periodo y del Secretario General de UGT en Canarias a fecha 2009-2010 por su participación en los hechos".

"Considero que algunos medios de comunicación, han divulgado partes del auto y apreciaciones periodísticas durante varios días y por capítulos, como si de una novela se tratase, estableciendo dudas sobre mi persona y mis actuaciones, a sabiendas de que en el auto del juzgado de instrucción nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria del 6 de marzo de 2019, sólo se acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y no que estemos ante hechos probados y juzgados, yendo más allá de lo que el propio juzgado determina", continúa.

"Todo ello, sin importarles para nada, que hay vidas de personas con actitudes personales y de trabajo intachables produciendo un daño irreparable en mí y en mi familia", concluye el comunicado.