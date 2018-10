La construcción en la provincia tinerfeña recupera más del 10% de los cotizantes perdidos durante la crisis

Publicado 05/10/2018 13:48:50 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha logrado recuperar más del 10 por ciento de los cotizantes perdidos durante los años de la crisis, aunque todavía faltarían unos 11.000 cotizantes más para alcanzar los niveles de 2009, cuando se registraron uno de los datos de mayor actividad en el sector.

Estos datos han sido dados a conocer en una rueda de prensa que ha contado con la intervención del presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo; el presidente de Fredica, Rafael Pombriego, y Víctor Paz Coello, miembro de la Junta Directiva de Fepeco y responsable de su departamento estadístico.

Víctor Paz Coello detalló que si se toma como cifra tope de cotizantes medios la de enero de 2009 (36.045), en septiembre de 2018 se pasó al 75% de cotizantes (25.238), por lo que faltarían por recuperar unos 11.000 cotizantes medios (25%). Pese a este descenso, indicó que son cifras positivas porque se ha recuperado más del 10 por ciento de los cotizantes perdidos durante los años de la crisis.

Por provincias, los datos de afiliación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife están oscilando en torno al 45-47 por ciento, lo que significa que casi la mitad de los cotizantes del sector de la Construcción en Canarias trabajan en la provincia tinerfeña.

Paz Coello apuntó que estos datos indican que el sector de la Construcción está teniendo un crecimiento "sostenible y positivo", pero afirmó que no se llegará "nunca" a la cifra de cotizantes medios de 2006, año de mayor actividad, porque para eso se necesitaría una inversión pública media de más de 3.000 millones de euros.

CONVENIO DE CARRETERAS.

Por su parte, el presidente de Fepeco hizo hincapié en que para recuperar esos 11.000 cotizantes medios hace falta más obra pública, que en su opinión es lo que permitiría la creación de empleo, y combatir la existencia "descomunal" de la economía sumergida, principalmente en obras de reformas y rehabilitación.

Según Óscar Izquierdo, el sector de la Construcción está en disposición de asumir la base estructural del desarrollo económico de Canarias y, a su juicio, si no se crea empleo es también por la "ineficacia" de las administraciones públicas y la falta de inversión, por eso considera "clave" la firma del Convenio de Carreteras.

En su opinión, no hay ninguna "disculpa racional" por parte del Gobierno central para que no se firme este acuerdo y afirmó que este retraso sólo refleja que en Madrid "no entienden" las singularidades de Canarias, que, dijo, es tratada como una región de "segunda categoría" con respecto al territorio peninsular, donde hay otros medios de transporte alternativos.

Por ello, pide a todas las fuerzas políticas y a toda la sociedad canaria que se unan al Gobierno de Canarias para que en Madrid haya una "sola voz" para que se firme el Convenio de Carreteras, y que Fernando Clavijo sepa que cuenta con todo el apoyo de las fuerzas sociales y económicas de las islas en su próxima reunión con Pedro Sánchez para sacar adelante este acuerdo.

Por su parte, el presidente de Fredica, Rafael Pombriego, señaló que el sector vive un momento de "mucha incertidumbre" porque aún no está cerrada la firma del Convenio, lo que puede generar un problema "importante" para Canarias. Este acuerdo supone una inversión de 1.000 millones para los próximos años, por lo que expresó su "seria preocupación" y dijo que se trata de un tema que "sobrepasa" las posiciones políticas y empresariales y atañe a toda la sociedad.

Rafael Pombriego dijo que la situación de las carreteras en algunas islas es "preocupante" y afirmó que no se puede exigir que crezca la economía si no se cuenta con unas infraestructuras que lo permitan. En el caso de Tenerife, afirmó que se ha quedado "muy atrás" en comparación con otras islas y advierte que si esto no se soluciona, el "caos" de tráfico en unos años será "mucho peor".

Por tanto, puso sobre la mesa la preocupación sectorial y pidió que se tome este asunto "en serio" y que se presione "entre todos" para que el Convenio de Carreteras se firme "de una vez".