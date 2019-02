Corujo (PSOE) tilda de "trilero" a Clavijo y ve "inevitable" el final de su Presidencia

Publicado 19/02/2019 18:20:02 CET

La portavoz socialista acusa al presidente de "maltratar" a los canarios y de una gestión "indigna" en dependencia

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Corujo, ha tildado este martes al presidente canario de "trilero" por la gestión de las listas de espera sanitarias, manipuladas de manera "tramposa", pues Canarias encabeza el tiempo medio de espera pese al aumento de las intervenciones quirúrgicas.

En el 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', ha dicho que no hay un procedimiento para detectar anomalías en las listas de espera, según ha señalado la auditoría de las universidades, y Canarias se encuentra en el cuarto puesto en concertación privada, poniendo como ejemplo el servicio de medicina nuclear del Hospital Doctor Negrín y que aumenten las derivaciones a la anterior empresa del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar.

Además, ha comentado que la Legislatura se ha perdido y su "mayor éxito" ha sido mantenerse en el poder, criticado su ejercicio de "autobombo" durante la mañana, al dibujar una Canarias "virtual e idílica" que da la espalda a los problemas sociales.

Corujo ha apuntado que llega el "final inevitable" de su Presidencia, caracterizada por la Ley del Suelo y la "tómbola" del Fdcan, con un "fracaso estrepitoso" de los objetivos pues no ha habido planes desbloqueados ni grandes obras públicas.

Ha anunciado cambios en la ley si el PSOE accede a la Presidencia y sobre el Fdcan, que es una fórmula de atender "favores interesados" y no una forma de activar el cambio de modelo productivo.

"Se ha quedado en más de lo mismo", ha apuntado, destacando que "se arrodilló ante la especulación convirtiendo a Canarias en un solar a la espera de destino".

Ha apuntado también que la pobreza en Canarias "produce vergüenza e indignación" y el Gobierno "no ha hecho nada" cuando ha disfrutado de los mayores recursos económicos de su historia, con una actitud "servil" hacia las patronales empresariales.

Sobre dependencia, ha dicho que la gestión es "indignante" pues no se paga la prestación a unas 10.000 personas que tienen reconocida la dependencia, de tal manera que el Ejecutivo no atiende su responsabilidad. "Son sus derechos, no beneficencia", ha explicado.

Corujo ha afirmado que los canarios tienen la "obligación moral" de sacar a Clavijo del Gobierno, un presidente "sin empatía" por el "sufrimiento" de los demás, que además llegó a vincular la violencia de género con el empleo. "Ha dejado solas a las víctimas", ha agregado.

Ha acusado a Clavijo de "maltratar" a la gente de Canarias con su "silencio cómplice" ante la precariedad laboral de las islas, especialmente en el sector turístico, y la tasa de paro que ronda el 20%.

EL OBSERVATORIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, UNA "IRRESPONSABLIDAD"

"Lidere un pacto de calidad por el empleo y los salarios justos, sea valiente y asuma el riesgo de sentar a sindicatos y patronales", ha subrayado, avanzando que serán los socialistas quienes lo hagan en la próxima Legislatura.

Ha afeado al presidente que no haya puesto en marcha el Observatorio del Cambio Climático, una "promesa incumplida y una irresponsabilidad", pues la flora y la fauna de las islas se está "alterando". "Hay que prever los nuevos escenarios y las amenazas futuras", ha agregado.

En cuanto a vivienda, ha dicho que hay una "emergencia habitacional" en las islas, con más de 13.000 demandantes de vivienda pública "en el limbo" ante las cifras "ridículas" de construcción de nuevas promociones.

ACABAR CON LA "POLÍTICA CLIENTELAR" EN MAYO

La portavoz ha comentado que el balance de Legislatura es "lamentable", marcada por una minoría parlamentaria "buscada" por su concepción "miope" del poder, que le ha llevado a ser un "rehén" del PP y a utilizar el Gobierno para "reconquistar" Gran Canaria para CC.

"Este Gobierno se ha comportado como un sindicato de intereses", ha señalado, cuestionando a Clavijo como un "presidente inane" que "abdicó" de sus responsabilidades, sin iniciativas, como demuestra que el 'brexit' "se le viene encima".

Corujo ha criticado la "descortesía y falta de respeto" del presidente y su frivolidad al cuestionar la exhumación de los restos de Franco.

Frente a este panorama, ha defendido la "esperanza" de que hay un cambio político en mayo que permita configurar una alternativa a la "política clientelar" de CC, aunque "será difícil", porque deja a las islas "en el vagón de cola".

"Se acaba su tiempo y se acaba la partida, y no le quedan vidas. Game over, como dicen los esports, señor Clavijo", ha señalado.