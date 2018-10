Cs acusa a Las Palmas de Gran Canaria de "suprimir" la atención jurídica a las víctimas de violencia de género

Publicado 08/08/2018 11:43:23 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha acusado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (PSOE, NC y LPGC Puede) de "suprimir" el servicio de atención jurídica a las víctimas de violencia de género a finales de julio.

Al respecto, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Beatriz Correas, consideró "vergonzoso que estén desmantelando una unidad tan importante" para los ciudadanos pero, "sobre todo, para las víctimas", ya que indicó que "pierden un recurso fundamental por la falta de previsión y acción del tripartito".

Así, criticó que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y su equipo de gobierno "estén los primeros para la foto cuando se produce un caso de violencia machista" para después ir "cerrando servicios de atención y de asesoramiento fundamentales" para que las víctimas puedan salir de la situación en la que se encuentran.

Por ello, apuntó que "está claro" que desde el gobierno municipal existe un "escaso interés por mantener este servicio" a pesar de que en 2017 "se atendieron en la capital a 637 mujeres víctimas de violencia machista". Además, agregó, que "no hay voluntad, y fruto de ello, tampoco recursos para contar con profesionales que puedan asesorar a estas víctimas".

Finalmente, Correas incidió en que con la "lacra" de la violencia de género "no" se acaba "solo con buenas intenciones", por lo que instó al equipo de gobierno a cubrir "cuanto antes las vacantes de profesionales en esta unidad", ya que apuntó que "no solo no es de recibo que se incumpla la ley, sino que también lo es el no disponer de un sitio en el que recibir atención y asesoramiento".