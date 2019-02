Cs cree que para Canarias "es una buena noticia" el que no hayan salido adelante los PGE de 2019

Publicado 13/02/2019 17:08:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada canaria de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados Melisa Rodríguez, ha considerado este miércoles que para Canarias "es una buena noticia" el que no hayan salido adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

Para Rodríguez estos PGE eran "ficticios" porque "no solo contemplaba dinero que no existía, sino que además no contemplaba partidas para cumplir con algo tan fundamental para las islas como es el Régimen Económico y Fiscal (REF) o el Estatuto de Autonomía", según informó Cs en nota de prensa.

Además, criticó que si bien los socialistas insisten en que eran los presupuestos "más sociales de la historia", la "realidad es que luego no contempla ni un solo euro" para el convenio de infraestructuras educativas o el de la pobreza para Canarias. Por ello, incidió en que eran unos presupuestos "malos" para el archipiélago y para el resto de España.

"Van a dejar un agujero de 10.600 millones de euros y va a subir los impuestos a los ciudadanos, que al final van a acabar pagando los desvaríos de un Gobierno desnortado y condicionado por sus socios de gobierno, los independentistas y populistas", apuntilló.

Finalmente, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) ha instado a Sánchez a "dejar de agarrase al sillón y a convocar elecciones cuánto antes" porque, dijo, "los españoles se merecen poder elegir en las urnas el gobierno que quieren".