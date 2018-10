Cs pide que se acabe con los "barracones improvisados" en los centros escolares de Canarias

Publicado 20/10/2018 14:20:32 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha reclamado a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, que cubra las carencias en infraestructuras educativas y acabe con los "barracones improvisados" que se han tenido que instalar en numerosos centros educativos de las islas.

El portavoz autonómico de Cs Canarias, Mariano Cejas, ha señalado en una nota que no se pueden mejorar los resultados educativos de las islas si los alumnos se tienen que enfrentar diariamente a aulas masificadas o en pésimas condiciones.

Mariano Cejas ha afirmado que la falta de planificación escolar en cuanto al número de alumnado previsto en los distintos centros escolares "no sólo ha masificado las aulas, con ratios de hasta 40 alumnos en Bachillerato y 35 en ESO, sino que también ha obligado a la Consejería a abrir numerosas aulas prefabricadas en Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) e Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) en todas las islas".

Al respecto, Cejas ha puesto como ejemplo la isla de Lanzarote, donde hay instaladas más de 20 aulas prefabricadas en diferentes centros educativos, o el IES Guaza en el sur de Tenerife, donde también los alumnos tienen que recibir sus clases en barracones.

No obstante, ha recordado que la falta de infraestructuras educativas "es un mal que se extiende en cada una de las islas y que lamentablemente se ha cronificado, ya que hay centros educativos, como el CEIP Costa Teguise, que llevan diez años formando a sus alumnos en aulas prefabricadas".

Según el portavoz, "con una buena planificación escolar y con el dinero que se ha pagado durante todos estos años por el alquiler de los barracones, se podrían tener en Canarias centros educativos de calidad para que así los alumnos no tengan que sufrir las consecuencias de tener unas instalaciones deficitarias".

Mariano Cejas ha asegurado que los estudiantes que reciben su formación en estas infraestructuras sufren temperaturas extremas tanto en verano como en invierno y goteras cuando llueve, y ha recordado además que son un peligro cuando hay fuertes vientos, ya que se puede desprender alguna lama y herir a algún docente o alumno.

"Por todos estos motivos, y porque en pleno siglo XXI no tiene ningún sentido que los alumnos sigan recibiendo clases en barracones", Ciudadanos ha exigido a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que corrija "cuanto antes" esta situación y haga público el número y el coste de las aulas prefabricadas que están operativas en las islas.

"Hay que hacer un esfuerzo por alcanzar la excelencia educativa en Canarias, y desde luego, eso no se consigue ni con barracones", ha afirmado Cejas, quien ha propuesto al Gobierno de Canarias que use el dinero que no ha ejecutado de las inversiones reales para cubrir la falta de infraestructuras educativas en las islas.