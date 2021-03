Cs pide a Torres que dé esperanzas a los canarios "con hechos y no con palabras"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos (Cs), Vidina Espino, ha pedido al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la sesión de tarde del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad que dé "esperanzas" a la sociedad canaria "con hechos y no con palabras", pues "no sólo valen las buenas intenciones".

Vidina Espino ha afirmado que frente a la situación de crisis actual derivada de la pandemia "hace falta capacidad de reacción ante los problemas, ante la pasividad de algunos departamentos del Gobierno y ante el ninguneo de Pedro Sánchez". "Eso es lo que le ha faltado, capacidad de reacción. Reaccione de una vez y no deje que otros dirijan su Gobierno", dirigió Espino a Torres.

La portavoz de Cs comenzó su intervención dando la palabra, a través de un vídeo, a distintas entidades como el Banco de Alimentos, la Asociación de Cuidadores y Familiares de Dependientes o la Asociación para Prevenir y Sanar Enfermedades Infantiles, además de otros colectivos, para hacer ver al presidente la "catástrofe social" que vive el archipiélago y dar a conocer sus dificultades y la necesidad de implementar más ayudas y más medidas por parte del Ejecutivo.

Espino afirmó que con estos colectivos existe una "impagable" deuda de gratitud y son la "mejor muestra" frente al "ejercicio de ceguera" que mostró el presidente Torres en su discurso de la mañana. A este respecto, dijo que la cuestión social es un "agujero negro" del Gobierno de Canarias que se "traga todos sus logros".

Recordó que los cuatro partidos que integran el Pacto de las Flores firmaron un acuerdo para defender a los más pobres y "no sólo no lo han cumplido", sino que Canarias "sigue siendo la campeona de todo lo malo y la última clasificada de todo lo bueno". "Este gobierno no ha cumplido con su promesa de no dejar a nadie atrás. Han sido incapaces de resolver los problemas de los más vulnerables", insistió.

En su opinión, lo único que puede hacer Ángel Víctor Torres es "pedir perdón" por la dependencia, pues consideró "vergonzoso" que "una persona en situación de dependencia tenga que morir para dar espacio a otra". ¿Va a presentar su partido una reprobación contra una consejera de su propio Gobierno?", preguntó Espino, en alusión a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

"PROMESAS INCUMPLIDAS".

En el plano económico, recriminó que los miembros del Ejecutivo se subieran los sueldos "mientras miles de canarios perdían su empleo" o que el 'cuatripartito' "se esté perdiendo en promesas incumplidas", prometiendo planes como el Plan Reactiva, "desaparecido en combate", o planes de vivienda "perdidos por las peleas" entre socios del Gobierno.

Vidina Espino también criticó que se haya tardado un año en aprobar las ayudas directas a pymes y autónomos, unas ayudas "claramente insuficientes" y con un sistema "perverso" porque "no va a haber ayudas para todos". Además, mostró su preocupación por que el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, haya hablado de la dificultad para la ejecución de fondos europeos. A este respecto, exigió al presidente canario que los proyectos que se van a presentar ante el Gobierno de España sean tomados en consideración por quienes suscribieron el Plan Reactiva.

En materia migratoria, dijo que la "soberbia política" ha impedido reconocer tanto al Gobierno de España como al de Canarias que "lo han hecho fatal" y que la política migratoria ha sido un "absoluto fracaso". "En su pueblo y en el mío, lo de revirarse no debe significar lo mismo", afirmó la diputada, quien indicó que Canarias podría haber sido ejemplo de una "gran plataforma humanitaria" pero "nuestros representantes políticos no están a la altura".

Para terminar, incidió en que la sociedad canaria "ha sufrido mucho" en este último año y, por eso, insistió en que hay que darles esperanzas "con hechos no con palabras". "Estos dos años han sido complicados, sobre todo este año y medio; precisamente por eso no sólo valen las buenas intenciones, sino capacidad de reacción", concluyó.