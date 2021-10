Cuatro presidentes de Canarias abogan por la unidad en la defensa del REF y recuerdan que no es un privilegio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Canarias, Jerónimo Saavedra, Paulino Rivero, Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres han abogado por la unidad de los partidos isleños en la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) ante las históricas incomprensiones del mismo desde Madrid y han recordado que no es un privilegio, sino una herramienta clave para el desarrollo de la CCAA.

Así lo han puesto este viernes de manifiesto durante el acto 'Canarias y sus singularidades fiscales a través de los protagonistas de su negociación. ¿Lo hemos hecho bien?', que se enmarca en el Seminario permanente 'Diálogos de Historia Económica' de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El actual presidente, Ángel Víctor Torres, comentó que cuando se habla del REF no está hablando de "privilegios" y que en ocasiones se ha tenido que hacer pedagogía con los político de ámbito estatal para que comprendan las diferencias y las necesidades que precisa un territorio como el canario.

Hizo especial hincapié en que el régimen económico es una defensa del desarrollo del archipiélago para compensar los sobrecostes que sufren las islas debido a la lejanía del territorio europeo.

En este sentido, Torres explicó que todos los partidos en Canarias están juntos en la importancia que tiene el REF para la comunidad autónoma y que, aunque puedan tener diferencias respecto a algún área en concreto, están unidos en su defensa.

Puso como ejemplo la "fortaleza" del Parlamento de Canarias que, de manera unánime, votó respaldando un informe desfavorable a una propuesta del Gobierno de España respecto a REF [en concreto a los incentivos a los rodajes cinematográficos].

TORRES: "HAY QUE DEFENDER EL REF CON ABSOLUTA FORTALEZA"

"Una vez consolidado --agregó-- lo que hay que hacer es defenderlo con absoluta fortaleza, algo que deben hacer también las generaciones más jóvenes", para observar que muchos de los canarios no saben lo que es el REF, la RUP o la ZEC, unas "herramientas fundamentales" para las autonomía.

Torres resaltó que desde el año 1983 se han producido más de 40 conflictos entre los Gobierno de Canarias y de España relacionados con las singularidades del archipiélago.

"Y adelanto que habrá más en el futuro, pero habiéndolos siempre, no cometamos el error de que por cuestiones partidarias no se defiendan conjuntamente. Si hacemos eso, no habrá Gobierno de España que dé la espalda al Parlamento de Canarias", concluyó.

SAAVEDRA RECUERDA QUE LA DEFENSA DEL REF LE COSTÓ HASTA LA PRESIDENCIA

Al respecto, el presidente Jerónimo Saavedra hizo un repaso histórico de la evolución y los esfuerzos que se ha hecho durante la democracia e incluso antes para conseguir mitigar las mayores dificultades que tienen los isleños por el sobrecoste que conlleva desde viajar hasta importar productos.

Como anécdota, señaló que la defensa de los fuegos canarios le llegó a costar incluso la Presidencia de Canarias, además de cómo el cambio de un ministro que no comprendía las necesidades de las islas a otro más abierto a escuchar las peticiones realizadas desde el archipiélago facilitaron las negociaciones en su momento.

CLAVIJO: "EN LA MEDIDA EN QUE SE RESPETE, ESTE PUEBLO TENDRÁ MÁS FUTURO"

Fernando Clavijo, por su parte, ha entendido que las singulares fiscales han supuesto una lucha constante de los isleños para aspirar a tener igualdad respecto al resto de territorios. "En la medida que el REF se respete, se mejore y se complete, este pueblo tendrá más futuro", aseveró.

Lamentó que el régimen "se siga incumpliendo". "No lo decimos nosotros. Recientemente hemos tenido con las bonificaciones a las producciones audiovisuales el último encontronazo donde se modifica y se vulnera el REF de manera unilateral", señaló.

Clavijo observó que desde 2018, el REF está "anclado" al Estatuto de Autonomía y que cualquier modificación que se hiciera desde Madrid tenía que ser consultada previamente al Parlamento de Canarias, "lo que pone de manifiesto el incumplimiento del mismo".

"Esta lucha va a continuar --matizó--. Los canarios debemos tener claro que cuando conquistamos algo ya no es para siempre, sino que siempre nos lo van a estar cuestionando. Tenemos que defender lo conquistado e intentar seguir avanzando porque es legítimo. Es difícil que se entienda desde Madrid, hay que explicarlo y defenderlo pero no siempre ha habido unidad política en Canarias al respecto".

RIVERO: "EL REF AYUDA A TODO"

Mientras, Paulino Rivero señaló que en Canarias todo cuestas "mucho más caro" que en la península, lo que hace que los isleños, desde las empresas a los artistas, no puedan competir en igualdad de condiciones por la situación de lejanía si no existe una fiscalidad diferenciada al resto de España.

Enumeró que esta fiscalidad ayuda a "todo"; la desalación del agua, las ayudas al transporte de mercancías a la península, las ayudas a la movilidad interior y exterior o los incentivos a las empresas que se instales en Canarias, entre muchas otras cuestiones. "No nos resuelven los problemas --dijo-- pero nos aproximan a las condiciones que tienen en el continente".

Por otro lado, Rivero quiso abrir el debate sobre qué modelo de Canarias se quiere para el futuro, entendiendo que el REF debe estar al servicio del modelo que se escoja y mostrándose partidario de que tiene que ir orientado a "desincentivar" la llegada de foráneos a las islas y a "facilitar" el acceso a los puestos de trabajo a la gente que ya vive en la CCAA.