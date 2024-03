Curbelo (ASG) antepone una reforma fiscal a la bonificación al combustible en las 'islas verdes'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha apoyado este miércoles la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en las 'islas verdes' si bien es partidario de acometer una reforma fiscal.

"Se trata de una medida que no es a satisfacción de quien les habla. Yo estoy en la línea de ir por la vía de la fiscalidad, de tal forma que los ciudadanos de La Palma, La Gomera y El Hierro no tengan que estar cada cuatro años pendientes de quien gobierna y si quiere o no bonificar el combustible. Tiene que ser una decisión que perdure en el tiempo", ha destacado en una declaración difundida por su formación.

Curbelo ha señalado que la medida que entrará en vigor el próximo lunes no cumple "al 100%" sus demandas y recordado que fue ASG quien planteó por primera vez en 2018 que había que actuar sobre los precios de los carburantes.

De hecho, ha indicado, se llegó a consignar una partida de 1,5 millones en los presupuestos autonómicos pero desde el Gobierno regional se esgrimió que el Tribunal de la Competencia prohibía que se bonificara el combustible.

En cambio, ahora "se está bonificando después de varios anuncios", ha señalado, con la particularidad de que además va a beneficiar a los turistas que visiten La Gomera, La Palma y El Hierro, y no solo los residentes.

El presidente gomero ha reclamado, por ejemplo, una medida parecida a la de La Palma, donde se aplica una deducción del 60% en el IRPF para compensar la caída de actividad económica derivada de la erupción volcánica.

En esa línea ha destacado que se debe "compensar" la doble insularidad y por eso propone una reducción del tramo autonómico en el porcentaje que corresponda para las tres islas con el fin de que "los empresarios o cualquier ciudadano de a pie tenga la certeza de que no es una carga más el sobrecoste del combustible, que además varía y varía mucho en perjuicio de la economía".