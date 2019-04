Dávila advierte a Sánchez que Canarias "ni miente, ni falta al respeto", sino que exige lo suyo

Publicado 15/04/2019 14:52:36 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha contestado este lunes al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien ha asegurado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su equipo "ni miente, ni falta al respeto", sino que exige lo suyo.

Así lo ha indicado Dávila en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde apuntó que no le gustaría contestar a Sánchez a un mitin, sino en una reunión con el Gobierno canario, "cara a cara".

"No me gustaría contestar al presidente Sánchez a un mitin, me gustaría poder hablar con él cara a cara, en una reunión con el Gobierno de Canarias, una reunión que debido, supongo, a su ajetreada agenda de campaña no ha podido ser posible", apostilló.

De todos modos, incidió en que el Gobierno de Fernando Clavijo "ni miente ni falta al respecto", sino que lo hace como "una exigencia al Gobierno de España, sea del color que sea, que trate con respeto a los canarios y que traslade los recursos que están destinados a Canarias".

Además, añadió, que le gustaría que "fuera mentira" la carta que "dice que los 42 millones de euros del plan integral de empleo no van a venir" al archipiélago o el que "no" den respuesta a la firma del convenio de infraestructuras hidráulicas.

En cuanto a la posibilidad de que Canarias acoja un Consejo de Ministros si Pedro Sánchez alcanza la Presidencia del Gobierno, Dávila dijo que cualquier presidente del Gobierno "puede hacer un Consejo de Ministros en cualquier parte del territorio", si bien consideró que lo "importante es que los recursos de Canarias, lleguen a Canarias, no tanto el acto protocolario, como que el dinero de Canarias que no ha llegado, llegue a Canarias y a los canarios".

SIN CONTESTACIÓN

Por otro lado, Dávila se refirió a la petición que hizo la semana pasada el Consejo Asesor del Presidente para solicitar una reunión con el Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de hablar sobre la cantidad que destina al superávit de Canarias, petición que afirmó "hasta el momento ha sido ignorada".

En dicha solicitud de encuentro, matizó, se le trasladaba por escrito al presidente Sánchez, no solo la petición del Consejo Asesor de Presidentes, sino un documento para dar una "solución factible" al superávit que ha sido incorporado a la comunidad de Canarias por más de 500 millones de euros.

Esta cantidad, agregó, supone que estos recursos, que tendrían que venir para los servicios públicos esenciales, para incorporarse a los presupuestos de la comunidad, "desafortunadamente" si se coge la Ley de Estabilidad Presupuestaria tienen que ir destinados al abono de la deuda.

Así, incidió en que "ni el presidente Clavijo ni el Gobierno van a dar un paso atrás, ni va a renunciar a unos recursos que entendemos que son de todos los canarios y que se tienen que destinar a nuestra sanidad, educación, políticas sociales, a la recuperación de los derechos laborales y a las infraestructuras de carreteras".

Finalmente, Dávila admitió que "tampoco" han tenido respuesta del gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la celebración de una reunión a nivel técnico para que casi 1.000 millones de euros (2% del PIB de Canarias) en lugar de ir a la regla de gasto, vayan a los presupuestos autonómicos.