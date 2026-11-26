Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, atiende a los medios de comunicación antes de un networking para conectar a jóvenes tinerfeños con empresas canarias, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). AJE Tenerife (Asociación de Jóv - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidente del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha criticado este jueves la "deslealtad institucional" del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, que sigue sin crear la junta única de seguridad ni informa sobre la derivación de migrantes a la isla.

"No sé a qué le tiene miedo no nos lo vamos a comer, pero lo mínimo que necesitamos es información", ha señalado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, subrayando que no responde a las cartas y que la situación "no ha mejorado en nada".

"No solamente no ha contestado, sino que no se ha dignado a responder a una demanda que parece bastante clara", ha insistido, hasta el punto de que el Gobierno de Canarias se ha visto obligado a activar el Plateca por la emergencia migratoria porque tampoco dispone de información.

En esa línea ha insistido en que "hace falta interlocución" con la Delegación del Gobierno porque la mayoría de los migrantes que desembarcan en El Hierro después son derivados a Tenerife y hay que saber "si son uno o 20.000" ya que las personas alojadas en el CATE de Granadilla o en los campamentos de Las Canteras y Las Raíces acaban "deambulando" en las calles o formando parte de proyectos sociales del Cabildo, Cáritas o Cruz Roja.

Así, ha insistido en que debe de haber una "mesa única" donde estén representados "todos" a quienes les "incumbe" el futuro de las personas migrantes porque "al final" terminan llegando a los servicios sociales de los ayuntamientos y los cabildos, y el delegado "no se está enterando".

"Lo único que estamos pidiendo, por favor, creen una junta de seguridad permanente en tanto se vive este repunte migratorio sin precedentes en la historia de Canarias para que todos los niveles de la administración tengamos la misma información", ha comentado.

Ha dicho que esta "no es manera de tratar" a las personas migrantes y se pregunta si se les va a "dejar deambulando por las calles" al no tener dimensionada la necesidad de servicios que hay que prestarles.

"Me parece una irresponsabilidad del delegado del Gobierno no haber creado ya esa mesa de coordinación cuando hay una situación de emergencia", ha agregado, remarcando que aunque la situación en El Hierro es "crítica", allí "no están" los migrantes ya que "se le toma la afiliación, se llenan los barcos y se traen a Tenerife".

Ha insistido en que en el Cabildo están "incómodos" con la falta de información al tiempo que ha defendido la "solidaridad" de Tenerife, si bien no tienen información para dar una respuesta a acorde a las necesidades de los migrantes.

Dávila cree que hay que dar una "respuesta" a la emergencia, al margen de que la política migratoria del Gobierno sea "nefasta", ya que disponía de información, a través de los servicios de inteligencia, de que se iba a reabrir con fuerza la ruta atlántica.

Incluso, ha planteado que basta solamente con "abrir Google Maps" para ver una playa de Senegal llena de cayucos a la espera de salir hacia el archipiélago.

La presidenta tinerfeña se ha negado a que Canarias se convierta en "islas cárceles y ha reprochado a Pestana que se enteren "por sorpresa" de las derivaciones o la apertura de los campamentos. "Yo no entiendo la política de esta manera, no estoy contenta ni me ha quitado el cabreo", ha destacado.