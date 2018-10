Dávila asegura que el nuevo Estatuto de Canarias va a ser la "Constitución" para los ciudadanos de las islas

Publicado 13/09/2018 11:45:42 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha asegurado que la reforma del Estatuto canario que se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados, que la enviará al Senado para completar su tramitación, va a ser la "Constitución" para los ciudadanos de las islas en cuanto al reconocimiento de derechos que incorpora.

"Es el trabajo de muchas generaciones; va a ser para los canarios nuestra Constitución", apuntilló en relación al reconocimiento de derechos que recoge para los ciudadanos de las islas para probablemente los próximos 30 años.

Dávila ha incidido en que después de 36 años Canarias va a tener un Estatuto en el que "se reconocen derechos a los canarios y conceptos que no existían", entre los que citó la ultraperiferia. Asimismo, agregó, que ahora se reconocen ocho islas porque se incluye a La Graciosa y su mar.

"No nos damos cuenta por la intensidad y lo rápido de los acontecimientos. El lunes se aprobaba el REF, hoy el Estatuto, y creo que no estamos siendo conscientes de la importancia, del trabajo que se ha hecho y del nivel de consenso de todos los partidos después de muchos años bloqueados", apostilló en declaraciones al programa 'Nada que Ver' de José Luis Martín en 7.7 Radio.

En relación con ello ha destacado la "altura de miras" de los partidos políticos para ponerse de acuerdo con esta reforma, si bien admitió que su formación, Coalición Canaria (CC), no está de acuerdo con la reforma electoral que contiene el Estatuto y en la que el número de diputados pasa de 60 a 75.

Dávila aseguró que para CC "lo más importante es el Estatuto", si bien admitió que "no" están de acuerdo con ese aumento de diputados porque consideran que "no era momento social para incrementar" parlamentarios pero "no porque venga mal" a CC, matizó, para agregar que su formación es "la primera fuerza".

Por ello, señaló que el que el resto de partidos quiera cambiar la reforma electoral porque creen que "es la forma de poder tumbarlos", se verá en las elecciones.

Asimismo, al ser cuestionada por la posibilidad de extraer metales ahora que se incorporan derechos sobre el mar en el Estatuto, Dávila aseguró que el Gobierno canario le da "mucho valor a la riqueza ambiental y de la biodiversidad impresionante que tiene" el mar del archipiélago. "Ahora mismo tenemos un santuario de ballenas, creo que es tan maravilloso, que merece la pena para preservarlo", apostilló.

GOBIERNO CENTRAL

Por otro lado, al ser cuestionada por la propuesta de regla de gasto del Gobierno central, la consejera canaria de Hacienda reiteró que se "beneficia a las --comunidades-- más incumplidoras" cuando algunas como Canarias han "cumplido en los años difíciles".

En este sentido, también recordó al PSOE y a Podemos que cuando estaban en la oposición "decían que había que modificar la regla de gasto", al tiempo que consideró que un gobierno progresista no puede tener "parado" más de 7.000 millones de euros de los ayuntamientos en los bancos.

De todos modos, Dávila ha resaltado las relaciones personales y políticas que el Gobierno canario tiene con los socialistas aunque consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez es "muy inexperto". En este sentido, recordó que ya han pasado 100 días del Gobierno de Sánchez, por lo que el dinero comprometido "tiene que venir a Canarias".

Para Dávila el retraso en estas cuestiones está relacionado con que el Gobierno central "está intentando atender a un montón de temas y principalmente al problema catalán --por eso presidentes autonómicos de diferentes partidos se han unido a la petición de Fernando Clavijo de que se celebre la Conferencia de Presidentes-- pero lo que no puede hacer este Gobierno es mirar únicamente a Cataluña", sentenció.

Finalmente, al ser cuestionada por la tesis de Pedro Sánchez y un presunto plagio, Dávila bromeó diciendo que "casi" que hay que alegrarse de "no haber hecho tesis y ningún master. El que haya plagiado que de un paso al lado pero esto no puede distraer".