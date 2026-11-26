Archivo - Dávila solicita al Estado la constitución de una Junta de Seguridad Permanente ante el repunte migratorio en las islas - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha tildado este jueves de "impresentable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "dimitido" de su responsabilidad y no acuda al Consejo de Europa, delegando su voto en Francia.

"No se puede permitir que nuestro futuro económico, el de nuestro paisaje, el de tantos y tantos agricultores y ganaderos quede delegado en manos de Francia, que no sabemos lo que va a defender, que tiene sus propias Regiones Ultraperiféricas", ha comentado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Dávila ha indicado que el sector primario de las islas se juega mucho porque se van a abordar los fondos destinados a las RUP y fondos específicos dentro de la política agraria, en el marco financiero plurianual hasta el año 2034.

En esa línea ha insistido en que este plante es "inaudito" y una "absoluta irresponsabilidad" y subrayado que el presidente "tiene que serlo a pesar de lo que ocurra en las urnas", ironizando con que si "se está cogiendo vacaciones".

Ha comentado que la defensa de Canarias "no puede delegarse" y Pedro Sánchez es presidente "hasta el último día con todas las consecuencias, las buenas y las malas", por lo que no entiende "que en una reunión tan importante como es el Consejo Europeo donde se va a decidir el futuro de Canarias, se delegue en otro país".

A la presidenta tinerfeña le parece "increíble" que a cuatro días de las elecciones "falle de esta manera tan estrepitosa al campo canario, a a la ganadería y sobre todo a Canarias".

"Es fundamental que el presidente de este país lo sea hasta el último día y por lo tanto no se coja vacaciones como en Ceuta sino que acuda a esa reunión y defienda hasta el último momento las singularidades que requiere Canarias y la defensa de los fondos destinados a las RUP", ha comentado.