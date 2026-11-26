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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha admitido este jueves que la crisis migratoria en El Hierro "ha sido anómala" en esta época del año, "muy superior a la de otros años", después de "año y medio prácticamente de una evolución muy positiva" en cuanto al flujo de la migración, habiéndose producido una "reducción" en la llegada de personas al archipiélago.

Sin embargo, ha afirmado que se vuelve a tener "cifras muy elevadas", si bien espera que "se reduzca en estos días", pero mientras tanto el dispositivo desplegado en El Hierro, al que se ha sumado la UME, indicó que se desconoce el tiempo que estará allí porque se está atendiendo "una crisis migratoria en un momento puntual", que espera que "cese, con los mayores controles que se produzcan abajo --en África--, también con los cambios de tiempo", para que "ayude a aliviar" la situación.

En este sentido, Pestana expuso en declaraciones a los periodistas que espera también que "pueda tener efecto ese compromiso" que las autoridades de Senegal tuvieron con las de España en cuanto a un "mayor control" tras la celebración de los Juegos Africanos de la Juventud, que se celebraron en Senegal, y que ha indicado "había desviado parte de los efectivos de seguridad a esa celebración".

En cuanto al trabajo de la UME en El Hierro, Pestana ha explicado que lo que ha solicitado el Gobierno de Canarias "es el apoyo en una competencia" suya, como es en materia sanitaria, por lo que se va a hacer una unidad de atención médica que, dijo, ha pedido que se instale cerca del CATE y el Polideportivo San Andrés, que "es donde se concentra la mayor parte de los migrantes en todo este proceso antes de que salgan de la isla y es donde se necesita apoyar a los servicios sanitarios del hospital insular".

Ahí, ha expuesto, se necesita "tener recursos sanitarios, tanto médicos como de enfermería, que ayuden a aliviar la presión que está sufriendo" el hospital de El Hierro para "evitar, en lo posible, desplazamientos de equipos médicos y de enfermería a San Andrés".

Pestana espera que "haya lo suficiente" en cuanto a personal para poder atender este "pico migratorio y seguir avanzando, teniendo recursos para poder afrontarlo", porque admitió que han sido "días de muchísima atención de todos" los servicios, resaltando en este sentido la "enorme implicación de todo el mundo", desde las empresas privadas que hay en El Hierro, dijo hasta los recursos públicos, entre otros.

En relación a Salvamento Marítimo, ha indicado que ha pedido que se "refuercen también las plantillas con una segunda tripulación por cada una de las embarcaciones que están allí".

Además expuso que también hay en El Hierro personal del Ejército de Tierra, agradeciendo con ello la labor del Ministerio de Defensa.

Finalmente, en pro de recuperar la "evolución positiva" que llevaba Canarias en cuanto al flujo migratorio, Pestana ha asegurado que España "ha pedido desde hace años" el despliegue del Frontex en los países de origen y tránsito, tanto terrestre como marítima, al entender que "es la clave, al final es impedir las salidas o si se producen salidas devolverlas a la costa que es la clave".

Con el objetivo, añadió, de que "no muera gente en intentar llegar a Canarias", así como de que la presión migratoria en el archipiélago "no siga en niveles" como los de estos días.

"Necesitamos que se despliegue en Mauritania, que se despliegue en Senegal y que se despliegue en Gambia, incluso en Guinea, para tener medios suficientes, tantos marítimos como aéreos, para detectar y para retener y devolver a la costa a esas embarcaciones que de otra manera llegarían a Canarias", apuntilló para indicar que España "no ha abandonado África en esa labor" y tiene desplegados Guardia Civil y Policía Nacional.