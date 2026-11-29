Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado este domingo que el inicio de la jornada electoral en Canarias ha transcurrido "con normalidad", con el 100% de los colegios electorales constituidos y en pleno funcionamiento poco después de las 09.00 horas.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, y tras ejercer su derecho al voto este 29N en la Casa de la Cultura de Punta Llana, en la isla de La Palma, donde ha recordado que hay 2.041 colegios electorales en Canarias, con el llamamiento a unas 1.800.000 electores en las islas.

"Hay, prácticamente, unos 900.000 electores convocados en cada una de las provincias. Además, como dato también importante, tenemos aproximadamente unos 179.000 electores en el exterior del archipiélago, que aunque su participación suele ser menor, también en alguna circunscripción puede ser importante", ha añadido.

El delegado del Gobierno en Canarias ha recordado, además, la movilización de unos 4.200 efectivos de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado velando por la seguridad durante la jornada electoral en las islas, de los que 1.841 corresponden a la Policía Nacional y 1.840 a la Guardia Civil, a los que se sumarán 500 agentes de Policía Local y 100 del Cuerpo General de la Policía Canaria.