La diabetes en Canarias alcanza al 9% de la población y provoca 3.000 amputaciones en cinco años

Publicado 13/11/2018 11:31:43 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diabetes en Canarias ha alcanzado al 9 por ciento de la población, según datos de 2015 recogidos en la encuesta de salud, si bien se estima que este porcentaje podría ser mayor, ya que entre un 4 y 6 por ciento de canarios desconocen que sufren esta patología.

En este sentido, se indicó que esto hace que los ciudadanos pongan "en serio riesgo su salud", pudiendo derivar en lesiones en el pie, que están consideradas como una de las "complicaciones más devastadoras" de esta enfermedad, ya que la afección de los nervios y de los vasos sanguíneos de esta zona de la anatomía por un mal control de la diabetes, puede derivar en la aparición de lesiones que, si no son convenientemente tratadas, pueden desembocar en muerte de los tejidos y en amputaciones.

Al respecto, exponen que en cinco años, se han realizado en Canarias más de 3.000 amputaciones por este motivo. Así se apunta con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de noviembre y por lo que el Hospital La Paloma de Las Palmas de Gran Canaria ha elaborado una guía de manejo del pie diabético que se puede descargar, según informó en nota de prensa.

Por su parte, el director médico del Hospital de La Paloma y responsable de la Unidad de Pie Diabético, Javier Aragón, señalaba que esta patología también puede conllevar "complicaciones muy severas en el ojo, riñón, a nivel cardiovascular y en los pies produciendo amputaciones".

Añadió que Canarias lidera la mortalidad por complicaciones derivadas de la diabetes. Por ello, aconsejó a los pacientes diabéticos a vigilar la aparición de cualquier úlcera o herida en el pie porque "conviene analizar de forma especializada estas lesiones, ya que el 85 por ciento de los pacientes que sufren amputaciones comenzaron con la aparición de una úlcera".

Así, explicó que este tipo de heridas suelen aparecer tras "la utilización de un calzado inadecuado, que se sitúa como causa desencadenante en aproximadamente el 40 por ciento de los casos; la realización de una pedicura incorrecta; las lesiones térmicas y los traumatismos punzantes producidos por un cuerpo extraño".

Otro de los datos aportados, es que el 95 por ciento de los diabéticos en las islas padecen el Tipo 2, es decir, que además de la falta de insulina, esta no puede hacer su función debido a que existe una resistencia del organismo a su acción frecuentemente asociado a la obesidad.

En este sentido, puntualizó que si bien Canarias no lidera el índice de enfermos de diabetes a nivel nacional, sí lo hace en cuanto al número de complicaciones de la enfermedad, ya que con el mismo tratamiento, "los pacientes canarios evolucionan peor que en el resto de comunidades", lo que apunta que podría estar relacionado con el hecho de que en el archipiélago "se carece de una cultura de la prevención eficaz".

El Dr. Javier Aragón aconseja para el cuidado de los pies en los diabéticos utilizar zapatos amplios, confortables y bien acojinados pero que no sean demasiado holgados porque producen rozaduras; emplear medias y calcetines de algodón o lana, de tamaño adecuado y sin costuras, remiendos o dobleces; si el pie tiene mucha callosidad (sobre todo en los talones), sequedad o grietas, se utilizará una vez realizada la limpieza una crema hidratante.

También aconsejó no utilizar callicidas, ni corte ni manipule los callos u otras lesiones de los pies; no caminar descalzo sobre cualquier tipo de superficie o piso; caminar diariamente si es que no se lo han contraindicado sus médicos y no fumar.

El Hospital La Paloma cuenta con una Unidad de Pie Diabético dirigida por el Dr. Javier Aragón, especialista en pie diabético con más de 30 años de experiencia, reconocimiento por la sociedad médica internacional. Esta unidad permite a los pacientes recibir una atención 100 por 100 especializada para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones en el pie diabético.