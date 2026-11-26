El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, y el candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos, en Telde (Gran Canaria) - PP CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado que "si las mafias pudiesen votar este domingo, "votarían a Pedro Sánchez" porque ha considerado que es quien les ha permitido el "negocio" de la migración.

"Yo soy de los convencidos de que, si las mafias pudiesen votar este domingo, votarían por Pedro Sánchez. Es su aliado. Es quien les ha permitido el negocio y quien ha permitido que, a través de su política migratoria, mueran miles de personas en el mar", ha apuntillado durante una visita con el candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos, al municipio de Telde (Gran Canaria), donde han mantenido un encuentro con mayores del municipio y representantes de la asociación de vecinos El Roque Azucarero.

En su crítica a la gestión migratoria del Gobierno de España, ha cuestionado que, "después de ocho años", el Ejecutivo central "reconozca la necesidad de desplegar Frontex para combatir la inmigración irregular", según ha informado el PP en nota de prensa.

Todo ello, apuntó, después de que se lleve pidiendo años, al tiempo que ha advertido de las "consecuencias de una situación que mantiene al archipiélago bajo una enorme presión" y que ha hecho necesario solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en El Hierro.

Así ha responsabilizado al Gobierno de España "de no haber actuado con la anticipación y los medios necesarios para frenar" la actividad de las mafias que trafican con personas.

Ante ello, Domínguez ha apelado a la movilización de los canarios en las urnas este domingo, subrayando que hay que ser "contundentes", "firmes". "No más inmigración irregular y el próximo domingo hay que votar por el cambio", ha pedido.

Domínguez también se ha referido a la "garantía de las pensiones" y la "defensa de los derechos de los canarios recogidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF)" tras criticar que la campaña electoral estuviera marcada por una "estrategia de titulares y mensajes alarmistas por parte del PSOE, especialmente en cuestiones tan sensibles como las pensiones y los derechos de los canarios".

Al respecto, ha expuesto que el Partido Popular "ha dicho que las pensiones subirán en función del IPC y punto. No hay más debate al respecto". Así ha incidido en que el compromiso del PP "es claro y no deja lugar a interpretaciones", ya que se trata de "garantizar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo mediante la actualización de sus prestaciones conforme al incremento" del coste de la vida.

Respecto a los mensajes que cuestionan la continuidad de los derechos recogidos en el REF, ha asegurado que "en ningún momento ha estado en duda", señalando que el Partido Popular "fue quien implantó la bonificación del 75% al transporte aéreo para los residentes canarios".

Finalmente el candidato del PP al Congreso por Las Palmas, Sergio Ramos, ha indicado que las pensiones "deben quedar al margen de la confrontación partidista", al tiempo que ha pedido "claridad y responsabilidad a todas" las formaciones políticas porque con los "mayores no se juega. Estas personas han trabajado durante toda su vida para ganarse una pensión y el Partido Popular quiere ser contundente, claro y nítido con este tema".

En este sentido, indicó que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha adquirido un "compromiso expreso" para que las pensiones "se revaloricen todos los años" conforme al IPC, con el fin de que los pensionistas "no pierdan poder adquisitivo".