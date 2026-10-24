Domínguez (PP Canarias) afirma que la política migratoria del PSOE "mata": "Muchas personas han quedado en el mar"

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, ha afirmado este sábado que la pasividad y la política migratoria del PSOE mata". "Muchas personas han quedado en el mar", lamentó.

En unas declaraciones a los medios de comunicación en Fuerteventura, ha vuelto a insistir en la necesidad de desplegar el Frontex y las Fuerzas Armadas, así como reforzar la Guardia Civil y la Policía Nacional, para hacer frente a la crisis migratoria en el archipiélago.

Asimismo, ha criticado que "todas" formaciones políticas se hayan resignado a "bajar la guardia" y "tirar la toalla", al considerar que han decidido esperar a los migrantes que lleguen a las islas.

"Pero el Partido Popular se niega a ello", ha asegurado el dirigente popular, quien ha defendido que se actúe tanto en las rutas migratorias como mediante inversiones en los países de origen y tránsito para evitar que la respuesta se limite a atender a quienes consiguen alcanzar las costas canarias.

En este sentido, ha advertido de que no se debe esperar a la llegada de los migrantes para iniciar después "la pugna, el debate, la lucha entre buenos y malos, comunidades autónomas de un lado y de otro. "Y Canarias es gran perjudicada de toda esta situación", lamentó.

Finalmente, el presidente del PP canario ha hecho especial hincapié en que su partido tiene claro qué medidas deben adoptarse, ya que se trata de unas propuestas que viene planteando desde hace tiempo.