Archivo - Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias - PP - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha advertido que este domingo España vivirá "un antes y un después", agradeciendo la implicación ciudadana a la hora de ejercer su derecho al voto este 29N y deseando que al final de la jornada electoral de hoy "no haya nada que lamentar".

"Hoy tenemos la posibilidad de decidir qué es lo que queremos para nuestro país. Canarias no es una comunidad autónoma cualquiera. Es una comunidad autónoma que depende sustancialmente de lo que se decida a nivel nacional", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto este 29N en el Espacio Cultural Casa de La Parra, en el municipio de Los Realejos.

El vicepresidente regional ha insistido, asimismo, que este domingo electoral, 29 de noviembre, "será un día en el que viviremos un antes y un después, una continuidad, un cambio": "Serán los ciudadanos de esta comunidad, de todo el país, los que decidan".

Domínguez ha señalado que es un día "para celebrar" y sobre todo "para agradecer" la implicación ciudadana al ejercer su derecho al voto, "el derecho de la democracia, la fiesta de la democracia".

Ha confiado en que este domingo electoral "no haya nada que lamentar" reivindicando que "viva la democracia" en España.