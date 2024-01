Domínguez (PP) ve al Gobierno "nocivo" para Canarias e insta a CC a "revisar" su posición en las Cortes

El vicepresidente canario dice que CC debe "tener muy en cuenta" que las "cesiones" a los independentistas afectan a la 'agenda canaria'



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha tildado este jueves de "nocivo" para las islas el Gobierno de Pedro Sánchez por lo ha instado a Coalición Canaria (CC) a revisar su imposición en las Cortes y renegociar los acuerdos suscritos con el PSOE.

En un comunicado ha acusado a Pedro Sánchez de seguir "subastando" la igualdad de los españoles cada quince días "a cambio de seguir en La Moncloa".

"Preside el Gobierno que menos certidumbre puede dar al conjunto de los españoles, los únicos que tienen certezas sobre su bienestar son los políticos independentistas que sustentan al Ejecutivo central", ha señalado.

Según indica el líder de los populares en el archipiélago, "el pasado miércoles se constató la debilidad del Gobierno de España, y se expuso en el escaparate que estamos ante una legislatura agónica con un presidente preso de sus socios y sometido al chantaje permanente de un prófugo de la justicia".

Ante ello, ha apuntado, "los españoles necesitan explicaciones urgentes por parte del Gobierno, ni Sánchez ni ninguno de sus ministros ha sido capaz de explicar a la ciudadanía lo que han negociado con Junts ni hasta dónde está dispuesto a llegar para dinamitar la igualdad entre españoles".

El presidente regional del PP considera que Sánchez está "jugando al trueque" con las diferentes formaciones políticas para conseguir los apoyos necesarios que le permita mantenerse en La Moncloa, incluyendo en los decretos asuntos que son de gran interés para determinadas comunidades autónomas y así atraparlas en su objetivo.

"España está en manos de decenas de partidos, en los que nadie se fía de nadie", ha añadido.

Domínguez ha afirmado también que el presidente del Ejecutivo central tampoco se sonroja a la hora de beneficiar a ciertos territorios en detrimento de otras regiones españolas, "y todo por su interés personal".

EL PACTO EN LAS ISLAS ES "SÓLIDO"

En su opinión, "abrir la puerta a perjudicar la libertad de movimiento de las empresas o trocear competencias cruciales como la inmigración no tiene importancia alguna para el Partido Socialista de Sánchez, no olvidemos que algunas de estas decisiones afectan directamente a Canarias, como la derivación que se pretende llevar a cabo de los menores migrantes no acompañados o el establecimiento de empresas catalanas en las islas, unas 150, que están generando numerosos puestos de trabajo en nuestra tierra".

Respecto a la existencia de posibles fisuras en el pacto de gobierno que mantienen el PP y Coalición Canaria (CC) para la gobernabilidad del archipiélago, y tras el apoyo ofrecido por la formación nacionalista a los decretos del Gobierno, Domínguez ha defendido que el acuerdo entre ambas formaciones "es sólido, está funcionando muy bien".

"Estamos coordinados, compartimos el mismo objetivo, trabajar por Canarias, así como mejorar y asegurar el bienestar de los canarios. Como el primer día, existe muy buena sintonía, seguimos apostando por este Gobierno que, sin duda, es el mejor para las islas", ha señalado.

Así, ha insistido en que CC renegocie los acuerdos suscritos para que el Gobierno "no vuelva a abandonar y traicionar a las islas en asuntos tan relevantes como la inmigración irregular".

A su juicio, "con las cesiones a los independentistas catalanes, el Gobierno central pasa por alto la agenda canaria, y es algo que CC

debe reconsiderar y tener muy en cuenta".