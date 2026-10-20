Dos heridos de diversa consideración al caer desde un muro en playa de Troya, en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos de diversa consideración tras precipitarse desde un muro en Playa de Troya, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 02.06 horas de este martes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a uno de los hombres que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, mientras que el otro afectado presentaba diversas contusiones, por lo que ambos fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Nacional, que colaboraron con los recursos de emergencias, mientras que efectivos de la Policía Local instruyeron las correspondientes diligencias.