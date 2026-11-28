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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este viernes tras sufrir una mordida por parte de un perro en la calle Albani, en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 23:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que un hombre y una mujer, de 30 y 40 años, respectivamente, habían resultado heridos por una mordida de perro, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos de carácter moderado, que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.