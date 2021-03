Educación concede más de 254.000 euros en subvenciones en el tercer trimestre de 2020

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de las subvenciones directas concedidas en el tercer trimestre de 2020 cuyos importes no superan los 150.000 euros.

Esas ayudas suman en total 254.332,27 euros y se dirigen a sufragar los gastos de transporte escolar de alumnado de centros educativos no universitarios que no dispone de ruta a su centro, no cuenta con paradas cercanas a su domicilio o que presenta dificultades de desplazamiento (26.332,27 euros).

Asimismo, se destinan 150.000 euros a la Federación Regional Canaria Amigos de las Bandas de Música para cubrir los gastos de desplazamiento entre islas derivados de los encuentros de intercambio entre esos grupos y 18.000 euros a financiar los gastos de funcionamiento y de las actividades deportivas organizadas por la Federación de Salto del Pastor Canario.

La Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel también percibió 60.000 euros para la cobertura de sus gastos corrientes generados por la organización de actividades culturales durante el año pasado.

La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónomas de Canarias, establece que la persona titular de cada Consejería deberá dar cuenta al Gobierno canario de las subvenciones concedidas de forma directa por razones de interés social, económico o humanitario o por otros motivos debidamente justificados que no excedan de 150.000 euros.