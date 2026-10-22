Efectivos de los bomberos rescatan a una mujer herida tras sufrir una caída en el Parque Rural de Anaga

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este jueves tras sufrir una caída en el Parque Rural de Anaga, en el municipio de La Laguna, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13.06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron y trasladaron a la mujer hasta el lugar donde esperaba el recurso sanitario. Allí, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a la afectada, que presentó un traumatismo de pronóstico moderado.

Finalmente, fue trasladada hasta el Hospital Universitario de Canarias.