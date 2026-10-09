Enaire gestionó casi 324.772 vuelos en Canarias hasta septiembre, un 1,7% más que un año antes

Archivo - ENAIRE (Control). - RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enaire gestionó 324.772 vuelos en las islas Canarias en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un 1,7% más con respecto al mismo periodo del año anterior, según un comunicado.

En concreto, hubo 150.801 vuelos internacionales, lo que supone una caída del 1% interanual; 37.920 sobrevuelos (+12%) y 136.051 vuelos nacionales (+2,3%).

Sólo en septiembre, Enaire tuvo 34.363 vuelos en las islas (+1,5% interanual), de los que 14.788 fueron internacionales (-0,3%), 15.386 nacionales (+0,9%) y 4.189 sobrevuelos (+10,4%).

CASI 2 MILLONES DE VUELOS EN ESPAÑA HASTA SEPTIEMBRE

En el conjunto de España, gestionó 1,96 millones de vuelos en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un 4,4% más con respecto al mismo periodo del año récord de 2025.

Los 1,15 millones de vuelos internacionales aumentaron un 51,1% interanual, mientras que los 447.926 sobrevuelos y los 363.286 nacionales crecieron un 4% y un 2,4% durante los primeros nueve meses, respectivamente.

En consecuencia, el crecimiento acumulado de tráfico en España superó en 2,6 puntos la media europea frente a 2025 (+1,8%) y en 17,1 puntos en comparación con 2019 (+18,3% en el caso de Enaire y +1,2% en el de Europa).

En lo que va de año, por centros de control, Sevilla gestionó 454.447 vuelos (un 5,9% más que en el mismo periodo de 2025); Barcelona, 956.210 (+4,6%); Palma, 326.543 (+4,6%); Madrid, 1.054.506 (+4,4%) y Canarias, 324 .772 (+1,7%).

En cuanto a septiembre, un total de 238.579 fueron los vuelos gestionados por el gestor español de navegación aérea, lo que supuso cerca del 5% frente al mismo mes del año anterior.

En este caso, los vuelos internacionales marcaron una subida del 5,8%, hasta los 143.735, en tanto que los vuelos nacionales (42.273) se incrementaron un 2,7% y los 52.571 sobrevuelos subieron un 3,7%.

Este incremento del tráfico aéreo en España en septiembre con respecto de 2025 fue 2,3 puntos porcentuales más que la variación promedio europea (+2,5%). Frente a 2019, la diferencia a favor de España fue de 14 puntos porcentuales (Enaire, un +17,3%; y Europa, un +3,3%).

Por centros de control, Madrid gestionó 124.235 vuelos (+5,2%); Palma, 46.758 (+5,1%); Barcelona, 120.883 (+4,8%); Sevilla, 52.563 (+4,8%) y Canarias, 34.363 (+1,5%).