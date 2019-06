Entregan la Medalla de Oro de Santa Cruz de Tenerife a la Fundación Canaria Manuel Bethencourt

Publicado 28/06/2019 12:03:59 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, hizo entrega en la tarde noche de este jueves a María Luisa Bajo Segura de la Medalla de Oro de la ciudad como presidenta de la Fundación Canaria Manuel Bethencourt.

Este reconocimiento, concedido hace casi ya 10 años al escultor, nunca pudo serle entregado debido a sus problemas de salud por lo que el Ayuntamiento capitalino ha querido que sea la fundación que lleva su nombre la que custodie y exhiba la condecoración junto al patrimonio escultórico del artista que atesora.

En su discurso, la alcaldesa aseguró que con este acto "Santa Cruz hace justicia con Manuel Bethencourt Santana y le rinde homenaje, a título póstumo, para dejar patente que su obra y su legado siguen vivos y son respetados y queridos no solo por esta corporación, que tengo en el honor de presidir, sino por el conjunto de los chicharreros y chicharreras".

Patricia Hernández recordó que el creador artístico residió en varios lugares del mundo a lo largo de su vida pero que "fue en Santa Cruz donde quiso poner su arte al servicio de todo un pueblo y donde se esforzó como nunca por entender la identidad y el corazón chicharrero para reflejarlos como los verdaderos artífices de la victoria sobre el, hasta entonces, imbatible Horacio Nelson".

Y es que, aunque su obra fue muy prolífica y premiada en los más prestigiosos foros artísticos del mundo, es la escultura denominada por él mismo 'Coraje' inspirada en la Gesta del 25 de julio de 1797 la que forma parte ya del patrimonio de la capital tinerfeña.

CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

En palabras de la alcaldesa, "Manuel Bethencourt construyó un referente que debe perdurar en el tiempo porque nos recuerda la ingente lucha que esta ciudad llevó a cabo en la defensa de su idiosincrasia", aprovechando la ocasión para dejar patente su "admiración" por el trabajo de la Tertulia Amigos del 25 de julio por su labor por "conmemorar y preservar en la memoria de todos nuestros vecinos y vecina nuestro legado histórico, algo que además apoyo y comparto".

Para Patricia Hernández, "quien no conoce su historia no tiene valores, ni arraigo, no es consciente de la riqueza cultural que le rodea y difícilmente amará y respetará a su propia tierra y a sus gentes".

Por todo ello anunció que la escultura 'Coraje' no solamente se encuentra en perfecto estado, después de haber sido retirada por las obras del entorno de la plaza de España, sino que está siendo custodiada con todas las medidas de protección necesarias a la espera de su ubicación definitiva.

"El símbolo que esta ciudad se ha dado a sí misma para recordar nuestra gesta únicamente podrá colocarse en un lugar de honor. Se lo debemos a nuestros héroes y heroínas y, a nuestra ciudadanía y, por su puesto, a su autor", dijo antes de entregar la Medalla de Oro de la ciudad a la máxima responsables de la Fundación Canaria Manuel Bethencourt.