Errejón admite que hay cuestiones de Sumar que suenan "bien" pero incide en que el 'Acuerdo del Turia' piensa en mayo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha admitido este viernes que hay cuestiones del proyecto Sumar, que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que suenan "bien" pero ha incidido en que el 'Acuerdo del Turia', que integran ocho formaciones, piensa y mira actualmente a las elecciones autonómicas y municipales.

En este sentido, ha subrayado en declaraciones a los periodistas que su relación con Díaz y su equipo de trabajo es "magnífica", al tiempo que ha afirmado que "hay mucha de las cosas que dice el proyecto de Sumar que suenan bien", apuntando que "eso hay que ver finalmente cómo se concreta".

Sin embargo, ha puntualizado que el proyecto del Turia es un acuerdo para mayo. "Estamos pensando y mirando a mayo", incidió para agregar que los ocho partidos del acuerdo no se presentan compitiendo, sino que se van a estar apoyando en cada uno de los territorios.

Errejón ha apuntado que "hay quien está especulando con las elecciones generales" pero subrayó que para el proyecto "solo hay convocadas elecciones municipales y autonómicas y esas hay que ganarles", por ello mientras llegan las generales ha solicitado al Gobierno central que "rebaje el ruido y cumpla con los compromisos que la ciudadanía está esperando".

"No se puede retrasar ni un día más la derogación de la ley mordaza, no se puede retrasar ni un día más la aprobación y aplicación de una ley de vivienda que permita controlar el precio de los alquileres porque la vivienda en España es un impuesto al revés, que transfiere dinero de los pobres a manos de los ricos, de los que nacen sin ser propietarios transfieren dinero a lo que han heredado muchos pisos y además está ahogando la economía de muchas familias de nuestro país", apostilló.

En este sentido, consideró que el Gobierno de España "tiene por delante compromisos muy importantes" para desarrollar, apuntando que sabe que tiene su "apoyo si avanza", ya que manifestó que "lo ha hecho bien y no" les duele prendas en decirlo en cuestiones citó como la imposición a la banca o el tope a la electricidad, "valentía" que entiende debería aplicar también para los supermercados.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se refirió a la división de las izquierdas para exponer que si no hubiera las formaciones que conforman el 'Acuerdo del Turia' "no" habría gobiernos progresistas en territorios como Valencia o Melilla, a lo que añadió que si Compromís no hubiera estado en la Cámara baja la reforma laboral "no habría salido, salió por dos votos". "A veces la diversidad suma", concluyó.