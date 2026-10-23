Escoltan hasta La Restinga a un cayuco y tratan de localizar a otra embarcación a la que se le perdió la pista

Archivo - La Salvamar Adhara recoge un cayuco y lo lleva al puerto de La Restinga, a 20 de noviembre de 2024, en La Restinga, El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado este viernes a un cayuco a 44 millas de La Restinga, en El Hierro, y trata de localizar a, al menos, una segunda embarcación detectada en la madrugada navegando a 18 millas al sur de la isla y a la que se le perdió la pista.

Según informa el organismo estatal a Europa Press, la Salvamar Navia localizó esta mañana a un cayuco a 44 millas de la isla. En estos momentos, lo acompaña a puerto, a donde se prevé que llegue en el mediodía de este viernes. Aún no se consta de una estimación sobre el número de personas migrantes a bordo de la embarcación.

Además, durante la madrugada de este viernes, la Salvamar Dipha salió al encuentro de una segunda embarcación irregular, que había sido vista a unas 18 millas al sur de La Restinga. Sin embargo, se le perdió de vista a la embarcación, que tenía problemas en su motor.

Este viernes, a las 7.15 horas, el radar SIVE de la Guardia Civil detectó a una embarcación irregular esta vez a 12 millas de la isla, por lo que la Salvamar Dipha ha salido a su encuentro. Aún se desconoce si se trataría de una nueva embarcación o de la que se trataba de localizar en las proximidades de la isla este viernes.

MÁS DE 350 MIGRANTES ESTE JUEVES

Salvamento Marítimo interceptó en la tarde de este jueves a un tercer cayuco con entre 130 y 150 personas a bordo que fue detectado navegando a unas 21 millas del puerto de La Restinga, en El Hierro.

Así fueron un total de tres las embarcaciones irregulares que arribaron a la isla este jueves, dos de ellas detectadas por el SIVE de la Guardia Civil, y la tercera, por el helicóptero Helimer 204 de Salcamento Marítimo, según informa el organismo estatal.

La primera embarcación, notificada sobre las 12.00 horas de este jueves, fue detectada navegando a unas diez millas al sur de La Restinga. Una vez localizada, la Salvamar Dipha la acompañó hasta puerto con unas 190 personas migrantes.

Más tarde, sobre las 13.30 horas de este jueves, el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en la isla de Tenerife recibió otro aviso del radar SIVE de la Guardia Civil, indicando la localización de una segunda embarcación irregular, esta vez a 15 millas al sur de La Restinga, también en la isla de El Hierro.

La Salvamar Navia procedió a acompañar a la embarcación, con unas 33 personas migrantes a bordo, hasta el puerto de La Restinga.

A ellas se sumó una tercera embarcación irregular, que fue auxiliada también por la Salvamar Navia, tras ser detectada por el Helimer 204 de Salvamento Marítimo a unas 21 millas de la isla.

En esta última embarcación viajaban entre 130 y 150 personas.