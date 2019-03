El espectáculo 'The Hole Zero' prorroga su estancia en Las Palmas de Gran Canaria hasta el 14 de abril

THE HOLE ZERO - Archivo

Publicado 29/03/2019 16:05:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'The Hole Zero' ha decidido prorrogar su estancia en Las Palmas de Gran Canaria hasta el 14 de abril debido al "gran éxito" que ha cosechado entre el público.

Esta es la segunda vez que el espectáculo 'The Hole Zero' prorroga su estancia en la capital grancanaria, donde se puede ver en la carpa ubicada en la Avenida Escaleritas, según informó la organización en nota de prensa.

Para la nueva semana, el show contará con Manu Badenes como maestro de ceremonias, tras las actuaciones de La Terremoto de Alcorcón y Sharonne.

Así, tras su paso por Las Palmas de Gran Canaria, el show continuará sus funciones en Santa Cruz de Tenerife donde se representará entre el 24 de abril y el 5 de mayo en una carpa ubicada en el Puerto (frente a Plaza España).

El espectáculo de 'The Hole Zero' pertenece a la saga 'The Hole', y está producido por LETSGO. Se trata de la precuela de la saga que traslada al espectador al origen de El Agujero, si bien matizan que "no es necesario haber visto The Hole ni The Hole 2 para disfrutar del nuevo espectáculo".

El show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma "muy diferente" a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española, para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la única celebración que se comparte a nivel mundial y a través de todos los estratos sociales, la Nochevieja.

Además la música también es un elemento "indispensable" en 'The Hole Zero', con "canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y mucha diversión asegurada". Además, se podrá tomar una copa y picar algo mientras se disfruta del espectáculo.

Las funciones se pueden ver de martes a domingo, teniendo un 20 por ciento de descuento las entradas para los días 9, 10 y 11 de abril. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.theholezero.com.