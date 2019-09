Esperanza Aguirre afirma que "nunca jamás" ha ordenado la adjudicación de contratos

Publicado 26/09/2019 12:09:44 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho este jueves que "nunca jamás" ha dado órdenes de "lo que hay que hacer" en la adjudicación de contratos públicos en cualquiera de los cargos institucionales que ha ostentado.

Aguirre se ha referido así a su condición de investigada en la 'Operación Púnica' que instruye la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación irregular del PP en un desayuno informativo organizado por 'Diario de Avisos'.

"No hay ningún español que piense que yo me he llevado ni un duro", ha sentenciado.

Ha dicho que acudirá a declarar "encantada" para explicar todo lo que sabe sobre el caso y justificado su silencio ante los medios de comunicación en que no quiere que se conviertan en un "sucedáneo de la Audiencia Nacional".

En su opinión, todas las acusaciones "son falsas" porque se basan en "hechos falsos" pues nunca ha pedido que se adjudique "nada a nadie", dado que esa función compete a las mesas de contratación, formadas por técnicos y funcionarios.

Sobre el 1% que se destinaba a gastos de publicidad del plan de infraestructuras sociosanitarias a cargo de los contratistas, ha comentado que es un sistema que se incluye en "prácticamente todos" los contratos de obra publica porque hay que hacer señalética o enviar cartas informativas a los ciudadanos, por ejemplo.

Aguirre también ha comentado que es "falso" que haya utilizado a Fundescam para financiar sus campañas electorales, subrayando que cuando empezó la crisis económica suprimió los fondos que el Gobierno autonómico derivaba a las fundaciones de los partidos en función del número de escaños.

En esa línea, ha apuntado que Fundescam tiene todos sus gastos justificados a diferencia de una fundación del PSOE de Madrid, "que tiene por justificar 2,4 millones".

"En lo que pueda ayudar y colaborar lo haré con muchísimo gusto", ha comentado, al tiempo que ha lamentado que "no puede ser" que haya un caso judicial abierto con personas investigadas desde 2014 y encima la Fiscalía pida ampliar el plazo de instrucción.

Además, ha reconocido que "corrupción hay en todas partes" y en el caso concreto del PP "ha hecho un daño inmenso al partido", independientemente de que "el tratamiento mediático es muy diferente" que para la izquierda.