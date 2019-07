Espino (Cs) rechaza la subida de impuestos y avisa a Torres de que "no abra el grifo del dinero sin fin"

Publicado 11/07/2019 20:12:03 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Mixto, Vidina Espino (Cs), ha dicho que no va a apoyar la investidura del candidato socialista Ángel Víctor Torres porque no comparten su programa, basado en la subida de impuestos, ni apoyan a sus socios de gobierno.

En el debate de investidura, ha recordado que el PSOE ha sido cómplice de las políticas nacionalistas en los últimos seis de ocho años, y no advierte propuestas en el discurso de Torres que les permitan apoyar su investidura. "No apoyamos su Gobierno pero no vamos a impedir que gobierne", ha apuntado.

Espino ha advertido a Torres de que los recursos económicos no son "inagotables" ni "ilimitados" y por ello ha lamentado que vaya a subir impuestos como el IGIC, que "pagan todos" o que se vuelva a pagar "por heredar la casa de los padres y abuelos".

Ha dicho que el Gobierno de izquierdas "no viene a eliminar el despilfarro de lo público", sino a "ocupar" los puestos del entramado público con "dedazos" del que espera que se haga una auditoría independiente, lo mismo que del sistema sanitario.

En su opinión, no se puede "abrir el grifo del dinero sin fin" sino "impulsar" una economía competitiva para fomentar el empleo, apoyando a autónomos y emprendedores y simplificando la burocracia, aparte de mejorar la educación pública.

Ha dicho también que el PSOE "tiene más poder que nunca" en Canarias gracias a su gran respaldo electoral, pero también "a veces haciendo trampas y forzando las reglas del juego", por lo que ha pedido que lo ejerza "con moderación, sin sectarismo y sin voluntad de revancha". "La regeneración no es un desembarco", ha agregado".

Para Espino, "aumentar el gasto no es la solución" a los problemas de las islas sino una "mejor gestión" pues su agenda social se pagará "con más deuda o subidas de impuestos". "No castigue a los canarios con más impuestos", ha relatado.