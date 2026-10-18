En estado grave tras ser rescatado con síntomas de ahogamiento en la playa del Puerto de Tazacorte (La Palma)

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años ha sido rescatado este domingo del mar con síntomas de ahogamiento de carácter grave en la playa del Puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17:50 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el rescate de una persona del mar por varios bañistas presentes en la zona mencionada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó síntomas de ahogamiento incompleto de pronóstico grave. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma.