La Federación española de Hemofilia celebra hoy su 38 asamblea nacional en Tenerife

Actualizado 02/05/2009 11:44:48 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Este sábado tendrá lugar en el municipio tinerfeño de Arona la XXXVIII Asamblea Nacional de la Federación Española de Hemofilia, según informó el pasado miércoles el presidente de la Federación Española de Hemofilia, Luis Vañó.

De este modo se encontrarán en la isla unas 300 personas que acudirán a esta cita, que Vañó, en rueda de prensa, calificó como el "gran encuentro" de la hemofilia. "Es nuestra actividad del año y acuden pacientes, familias, amigos, médicos, el sector de la farmacia y las administraciones", explicó al tiempo que aseguró que el encuentro se celebra cada año en un lugar distinto para "que se dé un empuje aún mayor a la atención de la hemofilia".

Vañó subrayó que esta enfermedad afecta a un varón de cada 10.000 habitantes, mientras que en la provincia tinerfeña la cifra es de uno por cada 15.000. Además recordó que se trata de una patología "muy investigada" y que existen tratamientos muy variados, de tipo "multidisciplinar".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hemofilia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Eusebio Javier Jiménez, agradeció durante su intervención al Cabildo de Tenerife por colaborar con la organización del evento y puntualizó que hacía 11 años que una cita de estas características no se desarrollaba en el archipiélago. Además aprovechó para señalar que si bien en las islas existen censados unos 300 enfermos --unos 150 en Tenerife--, hay quienes aún no están registrados, y que esta patología no sólo afecta a los enfermos sino también a su entorno más próximo.

Por último, el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife, José Manuel Bermúdez, informó que en la XXXVIII Asamblea Nacional de la Federación Española de Hemofilia estarán representadas las 22 asociaciones del país. "Se trata de una cita importante no sólo para los afectados, sino también para el mundo sanitario español", subrayó Bermúdez.

El objetivo de la asociación tinerfeña es ofrecer "atención integral y conseguir la mejora de la calidad de vida de este colectivos laboral y formativo de manera que favorezca el acceso de toda aquella información y recursos que responda a sus necesidades e intereses".